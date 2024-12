Déclaration d’accessibilité

Grand Besançon Métropole et la Ville de Besançon s’engage à rendre son site internet accessible conformément à l’article 47 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005.

À cette fin, Grand Besançon Métropole et la Ville de Besançon mettent en œuvre la stratégie et les actions suivantes :

Schéma pluriannuel de mise en accessibilité 2025-2027 : [url à venir]

Plan d’actions 2025 : [url à venir].

La réalisation pour le site besancon.fr d’un audit d’accessibilité avant fin 2025.

Cette déclaration d’accessibilité s’applique à besancon.fr et grandbesancon.fr.

État de conformité

besancon.fr et grandbesancon.fr sont non conformes avec le référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), version 4 pour la raison suivante :

Le site n’a pas encore audité.

Résultats des tests

Le site n’a pas encore été audité.

Établissement de cette déclaration d’accessibilité

Cette déclaration a été établie le 01/12/2024.

Technologies utilisées pour la réalisation du site

HTML5

CSS

Javascript

Retour d’information et contact

Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez nous contacter pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme.

Voies de recours

Si vous constatez un défaut d’accessibilité vous empêchant d’accéder à un contenu ou une fonctionnalité du site, que vous nous le signalez et que vous ne parvenez pas à obtenir une réponse de notre part, vous êtes en droit de faire parvenir vos doléances ou une demande de saisine au Défenseur des droits.

Plusieurs moyens sont à votre disposition :