Vélo, Trottinette : être vu c’est vital !

Avec le passage à l’heure d’hiver, la Ville de Besançon attire l’attention des cyclistes et des usagers de trottinettes sur la nécessité absolue d’être vu afin de protéger les usagers de modes doux, les piétons et les personnes à mobilités réduites, vulnérables.

Le Code de la route souligne plusieurs équipements obligatoires pour les cyclistes qui les rendent visibles des autres usagers :

Phare avant blanc ou jaune

Phare arrière rouge

Réflecteur (catadioptre) avant blanc ou jaune

Réflecteur (catadioptre) arrière rouge

Réflecteurs visibles latéralement (catadioptres fixés sur les rayons des roues ou bien pneus à flancs réfléchissants)

Réflecteurs de pédales.

Le port d’un gilet rétro réfléchissant est également obligatoire pour tout cycliste (et son passager) circulant hors agglomération, la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante. En ville, il est fortement conseillé.

Les usagers de trottinettes doivent quant à eux respecter une vitesse maximale de 25 km/h et 20 km/h en zone de rencontre. Pour se signaler, les feux avant et arrière ainsi que l’avertisseur sonore sont obligatoires. Il faut porter un gilet réfléchissant la nuit et avoir une assurance responsabilité civile. Le transport d’une 2e personne est interdit.

Quelques rappels de circulation à vélo :

au feu rouge : je m’arrête

sur le trottoir : je ne circule pas sauf moins de 8 ans

sur une voie cyclable : je respecte le bon sens

je respecte la priorité du piéton

et en trottinette :