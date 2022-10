Assises de la Culture

8h30-9h – Grand Kursaal

Accueil Café-croissant

9h-9h50 – Plénière – Petit Kursaal

Culture de la coopération et durabilité : le cas des arts visuels

Avec Grégory Jérôme.

S’il est un secteur particulièrement précaire et peu structuré, c’est bien celui des arts visuels. Pour autant, la culture de la coopération et les enjeux de durabilité sont-ils inexistants ? Comment prend forme la coopération ? Comment se traduisent les enjeux de durabilité à l’échelle d’une filière ? À l’appui d’exemples concrets concernant les arts visuels (du local à l’international), il s’agira d’appréhender ce que la culture de la coopération et la durabilité font aux arts visuels et la manière dont ils s’expriment afin de donner à voir à et de nourrir les réflexions des participants.

10h-12h30 – Kursaal

World café : partage d’idées sur la durabilité

Avec Amélie Boudier et Marie-Lucille Grillot

Ce world café a pour objectif d’offrir un temps d’échange autour de thématiques dégagées par des acteurs culturels du territoire.

12h30-14h – Pause midi

14h-16h30 – Plénière du tac au tac – Petit Kursaal

Nouvelles formes artistiques

Avec Géraldine Aliberti, Agnès Freschel, Grégory Jérôme et Florian Salazar-Martin

Réfléchir sur les nouvelles formes, c’est réfléchir sur la capacité du secteur à demeurer innovant tant du point de vue des esthétiques que des enjeux soulevés au regard des évolutions de la société. Si le numérique s’invite au cœur de la création, parler de nouvelles formes nous condamne-t-il à nous interroger exclusivement sur des innovations technologiques ? Les nouvelles formes recoupent en effet de nouvelles pratiques, de nouveaux formats, bousculent nos représentations, invitent à repenser constamment son approche de ce qu’est la culture, de ce qui fait culture, avec l’objectif que la rencontre avec les habitants se réalise pleinement. Les droits culturels apparaissent ainsi comme une réponse possible qui transforme les prismes anciens. A l’heure des tiers-lieux, des projets culturels de territoire, des formes artistiques nomades et brèves, que signifie construire de nouvelles formes ? Comment la culture se réinvente-t-elle au contact des habitants, des futurs citoyens et plus largement de l’ensemble des acteurs du territoire ? Quelles en sont les limites actuelles ?

17h-17h30 – Plénière – Petit Kursaal

Restitution et synthèse des travaux collaboratifs

Avec la collaboration complice des étudiants de la licence 2 du DEUST théâtre de l’Université de Franche-Comté.

19h – Carte blanche Les 2 Scènes et partenariat avec le CDN

En soirée, la Ville a laissé carte blanche au secteur culturel afin de vous offrir des propositions artistiques et conviviales pour se retrouver. Plus d’informations « Carte blanche »