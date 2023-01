Le CCAS de la Ville de Besançon, dans le cadre de sa politique de soutien aux personnes les plus vulnérables, lance un appel à manifestation d’intérêt visant à promouvoir l’innovation sociale.

Un des axes prioritaires du CCAS vise à valoriser et faire connaitre la politique sociale bisontine, notamment par l’organisation d’événements symboliques.

Dans ce cadre, le CCAS de Besançon a mis en place une manifestation appelée « Lundisociable » qui a pour ambition de valoriser les actions existantes et également de permettre aux participants de réagir et/ou de proposer des idées.

A l’occasion du Lundisociable, le CCAS de Besançon souhaite mettre en place un Appel à Manifestation d’Intérêt, dont la thématique est en lien avec celle de la manifestation. L’appel à manifestation d’intérêt récompensera trois actions initiées ou à venir sur l’année 2023, portées par des associations sur le territoire bisontin.

Objectifs de l’AMI 2023

L’enjeu pour le CCAS est de promouvoir des actions à vocation culturelle de nature à lutter contre l’isolement social, à favoriser l’insertion sociale de publics éloignés de l’accès aux pratiques et lieux culturels en raison de leur âge, de leur niveau de ressources, ou encore en raison d’autres situations spécifiques telles que le handicap, la santé mentale, l’hospitalisation, la détention…

Ces actions peuvent également viser à travers l’action sociale à permettre à ces publics un accès facilité, large et diversifié aux pratiques et lieux culturels.

C’est pourquoi le CCAS décide de lancer un appel à manifestation d’intérêt dans le but de soutenir des projets innovants visant à promouvoir et à développer la prise en compte de ces questions.

La date limite de réception des dossiers, adressés par courriel ou courrier postal au CCAS, est fixée au 24 février 2024 à minuit.

Détail de l’appel à manifestation d’intérêt et dossier de candidature (Pdf)