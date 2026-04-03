Un drone survolera le centre historique de Besançon le 9 avril

Le centre-ville de Besançon possède un patrimoine architectural exceptionnel, qu’il est essentiel de préserver et de faire vivre.

Grand Besançon Métropole et la Ville de Besançon ont donc mandaté le cabinet lyonnais Archipat – réunissant architectes, urbanistes, paysagistes, écologues – pour les accompagner durant quatre ans dans un vaste travail d’étude et d’inventaire, soutenu par la DRAC et l’Architecte des Bâtiments de France.

Dans ce cadre, des prises de vues aériennes du Centre-ville et de Battant seront réalisées par drone le jeudi 9 avril (sous réserve des conditions météorologiques).

Les survols de ce drone, autorisés par arrêté préfectoral, se feront en toute sécurité, en privilégiant les passages au-dessus des toitures et en excluant les rassemblements de personnes.

D’autres prises de vues devraient être programmées en juillet puis viendront les relevés de terrain.

Les données collectées nourriront le projet urbain du coeur historique de la ville et son nouveau document d’urbanisme qui couvrira les 268 ha du site patrimonial remarquable de Besançon.

Les Bisontines et Bisontins seront également associés à cette démarche, à travers une consultation publique lancée à la rentrée prochaine.