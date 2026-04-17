La Semaine Européenne de la Vaccination se tiendra du 27 avril au 3 mai. À cette occasion, la Ville de Besançon se mobilise en proposant plusieurs actions de sensibilisation et de prévention sur le territoire :

Le service de vaccination municipal (15 rue Mégevand) assurera sur cette semaine quatre séances de vaccination : deux séances à destination des bisontins dans son centre et deux séances dites « aller-vers » auprès des publics étudiants à l’Université de la Bouloie et des publics précarisés au SAAS du CCAS.

Il sensibilisera également aux enjeux de la vaccination les bisontins présents à la marche intergénérationnelle du 29/04 sur le site de la Malcombe ; les publics au SAAS le 30/04 ; les publics jeunes accueillis au Tiers-Lieu Jeunesse le 21/05/2026.

Un questionnaire en ligne portant sur la vaccination sera diffusé avec la CPAM du Doubs aux assurés sociaux.

Le service de vaccination municipal reste à disposition de toutes celles et ceux qui souhaitent faire le point sur leur statut vaccinal.

Les actions partenaires à Besançon

Le CPias BFC organisera deux webinaires sur la vaccination contre les méningites le 28/04 de 14h00 à 15h00 et le 30/04 de 11h00 à 12h00.

La CPTS CaPaCiTés tiendra un stand au lycée Pergaud autour de la santé où la thématique vaccination sera traitée envers les étudiants du lycée le 04/05.

Cette année, la Semaine Européenne de la Vaccination met l’accent sur la protection des adolescents et des jeunes.

Les recommandations vaccinales de ces publics ont été élargies en 2025.

Effectivement, aux vues de la recrudescence de certaines souches de méningites, deux vaccinations anti-méningococciques sont proposées jusqu’à 24 ans révolus.

Fin 2025, la possibilité de proposer la vaccination contre les papillomavirus a également été étendue aux jeunes jusqu’à 26 ans révolus. En 2024, 58,4% des jeunes filles de 15 ans avaient reçu une première dose de vaccin et 36,9% des jeunes garçons au même âge. Ces taux restent éloignés de l’objectif d’une couverture vaccinale fixée à 80 % en 2030 par la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030. Les campagnes de vaccination au collège participent à améliorer ces couvertures.

Au service de vaccination municipal, les jeunes représentaient en 2025 la catégorie d’âge la plus fragilisée dans son accès aux droits à la santé et à l’offre de soins.