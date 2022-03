Résultats de l’enquête « Parcours de vie autour de l’école »

Merci pour votre participation !

Vous avez été près de 900 à répondre au questionnaire diffusé entre mars et septembre 2021 sur le « Parcours de vie autour de l’école ».

L’objectif de cette enquête ? Donnez la parole aux parents d’enfants entre 3 et 11 ans scolarisés sur Besançon.

Pour quoi faire ? Pour réfléchir à des améliorations, en fonction des compétences de la Collectivité et de ses partenaires, dans le but de réduire certains obstacles rencontrés par les parents quand ils organisent la vie de leurs enfants sur une année scolaire.

Grâce aux premières réponses à l’enquête, la Ville et les acteurs du territoire ont une vision plus précise des difficultés rencontrées par les parents.

Si vous souhaitez avoir plus de détails sur les démarches réalisées par la Ville autour du parcours de vie, voici une petite vidéo de 5 minutes pour vous éclairer sur le sujet :

Il reste néanmoins du chemin à parcourir… Certains parents n’ont pas encore été interrogés. Plus l’enquête capitalisera de témoignages et plus les résultats reflèteront au mieux les difficultés des parents bisontins.

Vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous exprimer ? Pas de soucis, vous pouvez retrouver le lien du questionnaire en bas de cette page.

Mais pour le moment, voici la présentation des premiers résultats :

En préambule, il est à préciser que le questionnaire est structuré en 2 parties :

Dans un premier temps, les parents ont sélectionné les étapes du parcours qu’ils trouvent compliquées à réaliser : résultat dans le tableau.

Dans un second temps, les parents ont évalué sur une échelle de 1 à 10 le niveau de difficulté ressenti pour la réalisation de chaque étape qu’ils ont sélectionnée : résultat dans le tableau.

Top 10 des étapes les plus sélectionnées comme étant difficiles à réaliser par les répondants

Données au 30/11/2021

Top 10 des étapes notées comme les plus difficiles à réaliser par les répondants

Résultat = Niveau médian de difficulté ressenti par les répondants (notation sur une échelle de 1 à 10).

Le nombre entre parenthèse renvoi au nombre de personnes ayant sélectionné l’étape.

Remarque : La médiane est différente de la moyenne. Le niveau médian représente la valeur qui sépare un effectif en deux parts égales. Exemple : Ci-dessous, si le niveau médian est de 8, cela signifie que 50% des répondants ont noté le niveau de difficulté à moins de 8 et que 50% l’ont noté à plus de 8.

Données au 30/11/2021

Les résultats présentés dans ce lien sont globaux sur les écoles de toute la Ville mais vous pourrez filtrer sur votre école.

Et la suite ? ….

La collectivité vous écoute et elle met déjà en œuvre des actions d’amélioration !

Un portail famille est en cours de création et vous pourrez très prochainement effectuer les inscriptions scolaires et périscolaires de vos enfants en dématérialisé.

Par ailleurs, les parents d’élèves élus ont été conviés récemment à une réunion afin de réfléchir à des thématiques sur lesquels des groupes de travail pourraient être mis en place. De cette réunion, 3 sujets principaux sont ressortis : L’accessibilité aux écoles : sécurité routière et garages à vélo ; Le périscolaire : qualité et accessibilité de l’accueil périscolaire du midi ; L’inclusion des enfants : harcèlement et accueils des enfants à besoin particulier.



Vos réponses donnent le sens de nos réflexions/actions. Alors n’hésitez pas à continuer de répondre au questionnaire :