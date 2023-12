Une éducation émancipatrice et solidaire, vecteur de cohésion sociale : pour un projet éducatif basé sur la rencontre entre les besoins des enfants, des familles et des enjeux sociétaux

Le Projet Éducatif de Besançon 2024-2026 (PEB) donne une impulsion et fixe un cadre aux actions éducatives partenariales mises en œuvre sur tous les temps (scolaire, périscolaire et extrascolaire). Il permet d’assurer une cohérence et une complémentarité des interventions de chacun. Ce projet décline des objectifs définis collectivement permettant d’en faire un outil partenarial.

L’enjeu est de mieux accompagner l’enfant dans son parcours de vie, où il se construit en s’appuyant sur ses appartenances multiples liées à sa famille, son école, son quartier, son territoire, à travers une pluralité de rencontres, d’expériences et d’environnement.

En l’occurrence, cela implique de poser la place de chaque acteur éducatif, parents, professionnels/professionnelles, partenaires et du lien à construire entre eux :