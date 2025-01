Réouverture de la rue Proudhon

La rue Proudhon sera ré-ouverte à la circulation automobile aujourd’hui, vendredi 31 janvier en fin d’après-midi et lundi 3 février matin aux transports en commun.

La requalification de la rue Proudhon fait partie intégrante de notre projet global de transformation des espaces publics. Les espaces public deviennent les lieux de partage, des lieux agréables à vivre pour toutes et tous. Des lieux plus conviviaux et plus accueillants qui répondent aux besoins des habitants en mettant l’accent sur le confort et l’adaptation au changement climatique. Toutes les mobilités doivent pouvoir prendre leur juste place.

Rue Proudhon, ce sont 1 608 m² de surface de voirie qui ont été désimperméabilisés (compris espaces plantés), soit 55 % de la surface totale (2 912 m²).

La rue Proudhon est rendue accessible et confortable pour tous les usagers, qu’il s’agisse des piétons, des cycles, des personnes à mobilité réduite.

Le confort global de la rue a été amélioré: les points d’apports volontaires ont été enterrés, nombreux bancs et diverses assises installés, un square arboré de 290 m² à l’intersection avec la rue Gustave Courbet a été créé, des arceaux vélos installés. Les places de livraison utilisables par les riverains pour arrêts de courte durée, et les 3 places de stationnement PMR ont été préservées.

Un système de dispersion des eaux pluviales de ruissellement a été mis au point pour infiltrer la terre végétale des zones plantées lors des épisodes pluvieux et assurer ainsi un arrosage optimal et naturel des nouvelles plantations.

Dans les prochaines semaines, quelques travaux de finition seront réalisés (sans coupure de circulation) ainsi que des plantations qui embelliront encore la rue avant la saison estivale (plantation de 26 arbres, arbrisseaux et arbustes, ainsi que plus de 2 000 vivaces).

Dès lundi 3 février, les lignes GINKO 3, 4, 5, 6, 11 et 12 circuleront à nouveau rue Proudhon et desserviront l’arrêt Courbet réaménagé dans le cadre de la requalification de la rue, pour plus de confort des usagers du réseau (nouveauté : mise en place d’un abribus et aménagement d’un quai accessible PMR ; le banc et la borne d’information voyageur existants ont été repositionnés dans le cadre du réaménagement).

Les travaux de la rue de Clemenceau (Réseau de chaleur urbain), de la route de Gray (piste cyclable) et de la rue Proudhon (réseaux et requalification) ont eu un impact temporaire sur la circulation. Avec leur réouverture la circulation va nécessairement retrouver la fluidité.