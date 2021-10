Nos écoles font peau neuve : transformons-les avec ceux qui les font vivre

Priorité du mandat, le « Plan Ecoles » prévoit la rénovation thermique d’ici 2026 d’une quinzaine d’écoles. Un budget de 60 millions d’euros servira cet effort.

Parmi les projets, trois premières écoles vont faire l’objet d’une réhabilitation lourde, en allant au-delà de la seule réhabilitation énergétique en interrogeant également les usages internes des locaux : les écoles Jean Macé, Paul Bert et Vieilles Perrières.

Pour faire vivre ces ambitions, il était fondamental pour la ville de donner la parole à tous les utilisateurs et les utilisatrices de ces écoles : enfants, enseignant.e.s, parents d’élèves, animateurs et animatrices périscolaires, agents d’entretien et de restauration.

Étapes de la concertation

Les 4, 5 et 7 octobre, trois réunions publiques de lancement ont été organisées pour échanger sur les futurs travaux et présenter la démarche de participation.

D’octobre à décembre 2021, une concertation sera organisée autour d’entretiens et d’ateliers participatifs afin :

de mieux comprendre leur quotidien au sein de l’école actuelle,

de recueillir leurs besoins et leurs attentes,

et d’imaginer ensemble l’école de demain

Les riverains des écoles et les Conseils Consultatifs d’Habitants (CCH) seront également associés à la démarche de démocratie participative avec un travail autour des abords des écoles (accessibilité, voirie, espaces verts, etc.).

Périmètre du projet

Quand la démocratie participative s’allie aux défis écologiques autour d’un projet éducatif, c’est toute la ville qui se réinvente, au service des Bisontines et des Bisontins.