Mars Bleu : Mobilisation contre le cancer colorectal

Chaque année en France, plus de 47 000 personnes sont diagnostiquées avec un cancer colorectal, soit près de 130 nouveaux cas par jour. Ce cancer est la première cause d’hospitalisation oncologique, avec environ 112 000 patients hospitalisés chaque année, et représente la deuxième cause de mortalité par cancer dans le pays. Il touche autant les hommes que les femmes.

Pourtant, seulement 34 % de la population participe au dépistage, alors que la détection précoce est essentielle. En effet, 95 % des cancers colorectaux surviennent après 50 ans, mais un simple test, recommandé tous les deux ans pour les personnes de 50 à 74 ans sans symptôme ni antécédent, permet d’éviter 90 % des cas et d’assurer une guérison efficace si la maladie est diagnostiquée à temps.

Besançon s’engage avec Mars Bleu

La Ville de Besançon à travers sa Direction Santé Publique renouvelle son engagement dans la lutte contre le cancer colorectal avec la mise en place d’un relais solidaire de natation le mercredi 12 mars, de 17h30 à 20h30 à la Piscine Mallarmé. Une initiative organisée en partenariat avec La Ligue Contre le Cancer et le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de Bourgogne-Franche-Comté.

