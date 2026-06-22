Interdiction de baignade

En raison des risques de pollution de l’eau et de la dangerosité de la rivière, la baignade dans le Doubs est interdite sur tout le territoire de la commune et la pratique des activités nautiques est règlementée et soumise autorisation.

Sur l’ensemble du territoire communal, sont interdits :

la baignade dans le Doubs

les sauts dans la rivière depuis les pontons, ouvrages d’infrastructure et berges

La rivière présente en effet de nombreux dangers :

des courants parfois très puissants

des variations soudaines de profondeur

des rochers et obstacles immergés difficilement visibles

un risque d’hydrocution lié aux écarts de température entre l’air et l’eau

Ces interdictions sont rappelées par un arrêté municipal en vigueur depuis de nombreuses années, réactualisé par le maire le 9 juin 2026. Elles font également l’objet d’un affichage sur plusieurs panneaux disposés le long du Doubs. La police municipale effectue régulièrement des patrouilles afin de veiller à son respect.