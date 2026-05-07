Inscriptions au nouveau service national

La campagne de recrutement au nouveau service national vient de débuter, les candidats peuvent déposer dès à présent leur candidature ; aucun diplôme n’est requis pour candidater.

Le service national est un engagement militaire, volontaire et sélectif, au service de la Nation. Ouvert aux Françaises et Français de 18 à 25 ans, le service national permet de servir pendant dix mois (dont un mois de formation militaire initiale) au sein des armées, dans des missions concrètes et utiles à la défense nationale.

L’armée de l’Air et de l’Espace lance une campagne de recrutement

À partir de septembre 2026, ce dispositif permettra de participer concrètement aux missions opérationnelles de l’armée de l’Air et de l’Espace, tout en développant des compétences pratiques et valorisables pour la suite du parcours professionnel. Il offre également l’accès à une large variété de métiers – plus de trente spécialités – et propose une expérience humaine enrichissante, fondée sur l’engagement, la cohésion et l’esprit d’équipe.

Plus d’informations sur devenir-aviateur.gouv.fr