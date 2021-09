Identification des phénomènes d’îlot de chaleur urbain

Dans le cadre de leur politique d’adaptation au changement climatique, le Grand Besançon Métropole et la Ville de Besançon avec le soutien de l’AUDAB ont procédé, pendant l’été 2020, à une thermographie aérienne sur leurs territoires. Cette prise de vue permet de cartographier le territoire en mesurant les températures de surface en fin de journée et en fin de nuit et ainsi de mieux comprendre les facteurs favorisant l’apparition du phénomène d’îlot de chaleur urbain.

La cartographie de ces données vous permet de découvrir notre agglomération sous un prisme nouveau – celui des températures – un paramètre fortement fluctuant mais crucial pour la biologie des espèces et notre qualité de vie. Ce travail permet en outre aux élus et techniciens d’analyser les facteurs de variations de températures à un temps donné (type de matériaux, présence du végétal, forme urbaine), et de reconsidérer les aménagements afin de limiter les zones de surchauffe urbaine.



⇒ Ouvrir la carte de la thermographie jour et nuit de Besançon et sa périphérie

Ce que l’on peut retenir de cette thermographie aérienne sur Besançon et sa périphérie :

Les températures sont plus élevées d’une façon générale dans les espaces minéralisés par rapport aux espaces naturels ou agricoles. Cette tendance dépend de plusieurs facteurs et notamment :

De la proportion de matériaux imperméables ou minéraux (enrobé, pierre, métaux, etc) qui stockent la chaleur le jour et la relarguent la nuit, par rapport au végétal ou à l’eau qui tendent à conserver des températures stables, de jour comme de nuit (les réseaux routiers et certaines places publiques tendent à rester « chaudes » la nuit.

De l’ouverture des espaces (c’est le cas de certaines places par exemple, très exposées en raison de l’absence d’ombrage par la végétation ou les bâtiments à proximité).

De l’orientation sud des espaces et des bâtiments (cela se vérifie au niveau des toitures à deux pans des bâtiments par exemple).

De la présence de couleurs sombres pour les revêtements de sols ou de façade qui favorisent l’accumulation de chaleur (comme les enrobés de chaussée par exemple).

On notera que les bâtiments ont tendances à chauffer beaucoup en journée, mais leur température de surface redescend la nuit. A contrario, les espaces végétalisés bénéficient de peu de variation des températures jour nuit.