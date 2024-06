Hauts-du-Chazal : les mobilités évoluent en juillet 2024

Le stationnement évolue dans le quartier des Hauts-du-Chazal.

Le stationnement sur voirie devient payant

Le stationnement devient payant sur les rues Bichat, Dolto, Du Coudray Le Boursier, Duvernoy, Laennec, Milleret, Montessori.

Cette mesure permet de :

Offrir des places disponibles à chacun et à tout moment de la journée, notamment pour les besoins de courte durée,

à chacun et à tout moment de la journée, notamment pour les besoins de courte durée, Améliorer le taux de rotation des véhicules ce qui facilite l’accès aux services et professionnels ou intervenants à domicile situés dans le quartier

et professionnels ou intervenants à domicile situés dans le quartier Limiter le stationnement des voitures ventouses (stationnement de plus de 7 jours consécutifs sur une même place)

Inciter les actifs travaillant dans le quartier à se reporter vers des solutions alternatives à la voiture individuelle comme le covoiturage, la marche, le vélo, les transports publics et les parkings relais.

Tarifs du stationnement sur voirie (tarifs 2024)

Payant tous les jours de 9h à 19h sauf samedis, dimanches et jours fériés

0,80 € par heure

Gratuit de 19h à 9h

Tarifs préférentiels

Les résidents et les commerçants sédentaires du secteur Hauts-du-Chazal bénéficient de tarifs préférentiels : 1,50 € pour 24h ou 7 € pour 7 jours ou 16 € par mois.

Les professionnels mobiles bénéficient du tarif suivant : 1 h gratuite puis 1 € de l’heure.

Renseignements, abonnements et inscriptions pour les tarifs préférentiels

Agence Ginko Mobilités

Place de la Révolution, 29 rue des Boucheries

Du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h à 17h

25000 BESANÇON

03 70 27 71 60 du lundi au samedi de 7h à 19h

voirie.besancon@facilitypark.com

Les modes de paiement

Paiement sur les horodateurs par pièces ou par carte bancaire sans contact

Paiement à distance des horodateurs sur les applications Flowbird et Paybyphone et par internet sur les sites Flowbird et Paybyphone

Des solutions alternatives à la voiture individuelle existent

Les transports collectifs

Le secteur Hauts-du-Chazal est desservi par :

les lignes de tramway T1 (Hauts-du-Chazal – Chalezeule) et T2 (Hauts-du-Chazal – Gare Viotte)

la ligne de bus 7 (Hauts-du-Chazal – Palente zone industrielle)

les lignes périurbaines 58 (Mazerolles-le-Salin – Pôle Micropolis) et 61 (Hauts-du-Chazal Chateaufarine – Pôle Temis)

Calculez votre itinéraire

L’abonnement transport public est pris en charge à 50% minimum par les employeurs.

Retrouvez tous les tarifs

+ d’infos : www.ginko.voyage

Le parking relais (P+R)

Le parking relais (P+R) Hauts-du-Chazal permet de stationner sans frais de stationnement et de rejoindre sa destination en bus & tram avec son titre de transport.

+ d’infos

Le parking covoitureurs Hauts-du-Chazal

Situé rue Laroque direction Franois (vers le Parking Relais Hauts-du-Chazal, le centre de maintenance du tram et le terminus tram), il ouvre en juillet 2024.

Il est réservé aux voitures avec au moins 2 personnes à bord en entrée

Tarifs (2024) :

1 € par heure

Payant de 9h à 19h, Gratuit si moins de 2 h

Gratuit samedis dimanches et jours fériés

Gratuit pendant les vacances scolaires d’été

Abonnement : 40 € par mois ou 320 € par an

Renseignements et abonnements

Agence Ginko Mobilités

Place de la Révolution, 29 rue des Boucheries

Du lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h à 17h

25000 BESANÇON

03 70 27 71 60 du lundi au samedi de 7h à 19h

L’autopartage avec Citiz

Une voiture Citiz est stationnée dans le parking public Milleret situé rue Milleret.

Après adhésion, vous pouvez bénéficier d’une voiture Citiz quand vous en avez besoin sans payer le stationnement dans le parking Milleret.

Il existe 23 stations avec un ou plusieurs véhicules disponibles à Besançon et plusieurs types de véhicules.

Avec votre abonnement GINKO, les frais d’adhésion à Citiz sont offerts.

Renseignements :

03 81 82 30 00

bfc@citiz.fr

citiz.coop

*les modalités de l’autopartage vont évoluer courant 2024

Location de vélos électriques de longue durée : les Ginko Vélos

Avec Ginko, vous pouvez louer un vélo électrique 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois.

Il existe aussi des vélos rallongés pour les familles.

Avec votre abonnement Ginko, vous bénéficiez d’un tarif réduit pour la location de vélos longue durée.

Pour tout renseignement : velo.ginko.voyage

Aménagements cyclables

Le quartier est accessible à vélo sur des voies cyclables sécurisées. Tous les accès au quartier sont aménagés pour les cyclistes.

Depuis Franois : 11 min / 7 min en vélo à assistance électrique (VAE) et depuis Serre-les-Sapins : 13 min / 9min VAE, par la voie verte en parallèle de la RD11 et la rue de la Gare

: 11 min / 7 min en vélo à assistance électrique (VAE) et depuis : 13 min / 9min VAE, par la voie verte en parallèle de la RD11 et la rue de la Gare Depuis Montferrand-le-Château : 24 min / 17 min VAE ou via Chateaufarine dont les travaux du dernier tronçon de voie verte vont démarrer cet été, par la piste cyclable en parallèle de la RD105

: 24 min / 17 min VAE ou via Chateaufarine dont les travaux du dernier tronçon de voie verte vont démarrer cet été, par la piste cyclable en parallèle de la RD105 Depuis Ecole-Valentin : à 36 min / 25 min VAE, par les voies vertes parallèles à la RN57 et les bandes cyclables de la rue Thomas Edison

: à 36 min / 25 min VAE, par les voies vertes parallèles à la RN57 et les bandes cyclables de la rue Thomas Edison Depuis le centre-ville de Besançon : 32 min / 23 min VAE, via la Malcombe ou via la route de Dole, par les différentes voies cyclables.

: 32 min / 23 min VAE, via la Malcombe ou via la route de Dole, par les différentes voies cyclables. Depuis Beure : à 27 min / 17 min VAE, en empruntant le chemin des Vallières puis les bandes cyclables le long du tramway ou la nouvelle piste cyclable qui longe la route de Dole dans Planoise jusqu’au Collège Voltaire et l’EFS.

Dans le quartier, la rue Ambroise Paré interdite aux véhicules (sauf livraisons ou bus), est autorisée aux cyclistes. Elle permet de circuler sans pentes entre le P+R, l’UFR Médecine et le CHU.

Un abri vélo Ginko VéloPark sécurisé de 40 places sera installé d’ici la fin de l’année 2024 sur l’esplanade du CHU et un autre sur le parvis de l’UFR Médecine.