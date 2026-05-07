Fête de la musique : appel à participation

La Ville de Besançon prépare l’édition 2026 de la Fête de la musique, qui se déroulera le dimanche 21 juin. Ce rendez-vous, ouvert à toutes les pratiques musicales, offrira aux groupes, musiciens et commerçants bisontins la possibilité de se produire en public ou d’organiser des concerts, notamment en centre-ville. Les établissements situés en dehors de ce périmètre pourront également proposer des animations musicales au sein de leurs locaux.

Cette année, deux guides pratiques à destination des musiciens et des commerçants sont mis en ligne afin de faciliter les démarches et rassembler les informations utiles à l’organisation de leur participation :

Les personnes souhaitant prendre part à cette édition sont invitées à se faire connaître par mail à l’adresse suivante : fete.musique@besancon.fr

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