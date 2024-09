Epargne solidaire : nouvelle « Maison des Femmes »

Un investissement citoyen dans un projet à fort enjeu social et sociétal

La Ville de Besançon vous propose de réaliser un placement utile, sûr et en proximité qui contribue directement au financement d’un projet à enjeu fort : la Maison des Femmes. En complément d’un emprunt « classique » auprès d’une banque, la Ville de Besançon a décidé d’ouvrir l’emprunt à ses habitants.

Nous vous proposons de faire de votre épargne un levier pour votre territoire, et orienter votre épargne dans une logique de circuit court avec des retombées directes pour votre vie et votre ville. Votre épargne sera utilisée pour un projet innovant et social.

Vous pouvez participer à partir de 1 euro et dans la limite maximale de 4 000 euros, sans frais d’investissement. Il vous suffit d’être majeur et résident fiscal français.

Ce prêt sera remboursé sur une durée de 4 ans avec un taux d’intérêt annuel fixe de 4 % et des échéances semestrielles. Soit après déduction des prélèvements fiscaux, un taux net pour les citoyens proche de celui du livret A actuel (3 %).

La Ville a choisi Villyz, plateforme française reconnue d’investissement participatif, pour cette campagne d’épargne solidaire.

Le caractère à la fois unique, porteur de sens partagé et de valeurs fortes, du projet de Maison des Femmes, constitue un point d’appui incontournable pour cette démarche innovante d’épargne citoyenne.

Chaque euro investi participera à faire de Besançon une ville pionnière et modèle de la lutte contre les discriminations, et l’intégralité des sommes collectées par la ville seront affectés exclusivement aux aménagements du lieu, son accès et à sa sécurité.

Le coût de ce projet inédit à l’échelle départementale est évalué à plus d’un millions d’euros pour les travaux intérieurs et extérieurs de réhabilitation et d’aménagement.

Outre l’emprunt citoyen, cette nouvelle Maison des femmes sera financée via auto-financement de la Ville et devrait bénéficier de subventions publiques de la part de l’État, de la Région Bourgogne Franche-Comté et du Département du Doubs.

Tout savoir sur le projet de la Maison des Femmes

Ouverture prévue en 2026, la Maison des Femmes constituera un lieu d’accueil unique et inédit entièrement dédié aux femmes nécessitant de l’aide.

Avec la création d’une structure sur plus de 1 000 m2, la Ville de Besançon s’engage dans un projet à fort enjeu social et sociétal apte à renforcer la cohésion, l’égalité des chances, la lutte contre les discriminations et les droits des femmes.

Les associations au cœur d’un projet multi-partenarial unique

Situé rue Jean Wyrsch, au cœur du quartier Saint-Claude, la nouvelle Maison des Femmes offrira un lieu où les femmes, pourront être accueillies et accompagnées, en sécurité et en confiance, avec une prise en charge combinant écoute, soin et orientation.

Hébergeant un large éventail de compétences, les femmes accueillies disposeront d’un parcours personnalisé aux approches complémentaires : psychosociale, juridique, médicale, insertion professionnelle, ou encore soutien à la parentalité.

La nature des services proposés couvrira la demande d’informations, l’écoute, la prévention et la sensibilisation ainsi que l’orientation et l’assistance dans toutes les démarches.

Facilement identifiable, cette maison de proximité disposera également d’un encadrement adapté pour les mères et leurs enfants notamment grâce aux partenariats avec les acteurs de l’aide sociale maillant l’ensemble du Département du Doubs.

Le projet s’est construit sur une approche multi-partenarial dans un étroit dialogue avec des associations spécialisées ainsi qu’avec des partenaires institutionnels.

La municipalité s’est entourée dès le début d’associations territoriales, notamment le CIDFF du Doubs et l’association Solidarité Femmes Besançon, qui occuperont ce nouvel espace et l’animera au quotidien.

Afin d’en faire un maillon complémentaire de l’action sociale du Doubs, des liens ont aussi été noués avec le réseau d’acteurs sociaux départementaux.

Un engagement historique de la Ville pour la lutte contre toutes les discriminations

Depuis 2006, la Ville de Besançon a accéléré et renforcé son engagement en faveur de l’égalité des chances et de la lutte contre toutes les discriminations.

La Ville a matérialisé sa démarche volontariste dès 2007 par la signature de la Charte Européenne de la diversité et de l’égalité des chances avec un plan d’action dédié et réactualisé régulièrement.

Pour garantir l’application concrète de son engagement, elle se dote en 2015 de moyens adaptés et inscrit un volet égalité et diversité dans son Contrat de Ville.

Dans la mise en œuvre de cette ambitieuse politique publique, la Ville accorde une place dédiée à la lutte contre les discriminations subies par les femmes. La nouvelle Maison des femmes en est l’illustration concrète et incarne pleinement la priorité d’action de la municipalité en faveur de l’égalité et de la solidarité : la proximité.