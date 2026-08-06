Éclipse solaire du 12 août : les recommandations

Le mercredi 12 août 2026, une éclipse solaire partielle sera visible en France. À Besançon, le Soleil sera occulté à 91,8 %, ce qui en fera l’éclipse la plus spectaculaire observable depuis celle de 1999. Le phénomène débutera vers 19h25, atteindra son maximum à 20h19 et prendra fin aux alentours de 21h10.

Observer l’éclipse en toute sécurité

Il est impératif de ne jamais regarder le Soleil à l’œil nu, même lorsqu’il est masqué à plus de 90 %. Une observation directe peut entraîner des lésions graves et irréversibles de la rétine.

Les lunettes de soleil, les lunettes de vue ou tout autre dispositif non adapté ne protègent pas contre les rayonnements solaires. Seules des lunettes spécialement conçues pour l’observation des éclipses, conformes à la norme ISO 12312-2, garantissent une observation en toute sécurité.

Dans le cadre de l’événement Vital’Été, à l’occasion de la soirée d’observation ouverte au public sur le site de la Malcombe et organisée en partenariat avec l’Association Astronomique de Franche-Comté (AAFC), la Ville de Besançon mettra gratuitement à disposition des lunettes de protection certifiées ISO 12312-2, dans la limite des stocks disponibles.

Des lunettes de protection certifiées ISO 12312-2 sont également proposées à la vente dans de nombreuses pharmacies et chez les opticiens.

Important : Conservez les lunettes dans leur emballage et utilisez-les uniquement au moment de l’observation afin de ne pas abîmer les filtres de protection.

Des sites privilégiés pour observer le phénomène

Pour profiter pleinement de l’éclipse, il est recommandé de choisir un point de vue dégagé vers l’ouest. Les sites en hauteur, tels que le belvédère de Montfaucon ou la Citadelle de Besançon, offriront des conditions d’observation particulièrement favorables.