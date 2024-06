Des livrets de santé et une cartographie interactive pour les professionnels de terrain

Ce projet, lancé dans le cadre du pacte pour l’émancipation des jeunes de Planoise, vise à créer des livrets de santé accessibles et pratiques. Co-construits avec des experts locaux, y compris des professionnels de santé et des travailleurs sociaux, ces livrets répondent aux besoins des populations difficiles à atteindre.

Les thématiques des Livrets

A savoir

Ces livrets aident les professionnels à diffuser les messages de prévention et de promotion de la santé. Les livrets sont illustrés et simplifiés, avec des QR codes pour des informations complémentaires.

Cartographie des Actions de Santé à Planoise

La cartographie des actions de santé à Planoise répertorie un large éventail d’initiatives couvrant des thématiques variées telles que la nutrition, l’accès aux soins, les addictions, la santé mentale, et la parentalité. Elle inclut à la fois des actions ponctuelles et récurrentes, et s’adresse principalement aux professionnels, mais aussi aux habitants du quartier.