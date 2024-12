Consommation et dépendance : conseils, aide et témoignages

La consommation de drogues est en constante augmentation en France, provoquant des situations de mise en danger qui affectent la santé, la vie professionnelle et la sociabilité des consommateurs.

À Besançon, nous agissons collectivement pour lutter contre ces addictions : pouvoirs publics, professionnels de santé, associations…

Ce guide s’adresse à vous, que vous soyez vous-même consommateurs ou non, ou encore membres de l’entourage d’un consommateur. Il a pour vocation de vous informer, de vous accompagner et de vous soutenir dans la prévention et la lutte contre les comportements addictifs. Il vous fournira des outils concrets pour comprendre les mécanismes des addictions, reconnaître les signes avant-coureurs, et, surtout, savoir où trouver des personnes compétentes.

Nous vous encourageons à en faire bon usage, à partager ses conseils et à ne jamais hésiter à demander de l’aide. Les addictions ne sont pas une fatalité.