Conditions de déplacement lors du relais de la flamme olympique

Le 25 Juin 2024, soyez présents le long du parcours ou sur les sites d’animation.

 

Cliquez ici pour agrandir la carte

Pour des raisons de sécurité, les services de l’Etat ont décidé de modifier le dispositif de circulation avec la fermeture du Pont De Gaulle à tous les usagers (voitures, bus, tramway, cyclistes, piétons) de 18h15 à 19h30. Pour rejoindre le site de célébration de la Gare d’Eau, arrivée du relais de la flamme, le déplacement à vélo est fortement recommandé

Site Léo Lagrange (départ)

Lieu de départ du relais de la Flamme Olympique, le Stade Léo Lagrange sera réservé aux scolaires, aucun accès ne sera possible pour le Grand public.

Pour les spectateurs, un espace PMR sera déployé au niveau du Palais des Sports et l’avenue Léo Lagrange sera un spot parfait pour assister aux premiers mètres de la Flamme Olympique à Besançon.

L’accès est possible en Bus avec la ligne 3 jusqu’à 16h30 depuis le Campus.

Animations Battant

1 zone réservée pour les personnes en situation de handicap souhaitant assister au passage de la Flamme Olympique avec parking possible sur le bas du parking Battant (accès avant 16h).

Du fait de nombreuses contraintes de circulation liées à la progression de la Flamme Olympique dans les rues de Besançon, les modalités de déplacement pour accéder au site d’animation de Battant seront les suivantes :

– En vélo : accès possible depuis tous les secteurs jusqu’à 17h30.

Attention : traversée piétonne de la passerelle reliant le Parc des Glacis à la Tour Montmart impossible durant le passage de la Flamme Olympique (environ 20min)

– En voiture :

o Parking Robellin accessible jusqu’à 15h avec fort risque de saturation

o Parking Battant neutralisé pour la zone d’animation

o Parking Battant

o Parking des Glacis fermé

– Accès en Tramway jusqu’à la Gare Viotte suspendu dès 17h

Animations Chamars

– À pied ou à vélo : Jusqu’à 18h, sans restriction pour les piétons et les cyclistes, avec la mise à disposition d’un parking vélo à proximité du parc Chamars.

Attention : À partir de 18h jusqu’à 20h, le Pont Canot devient un espace réservé, de ce fait il sera inaccessible au Grand public (y compris sa traversée). Durant ce laps de temps, les personnes qui souhaitent se rendre d’un côté ou de l’autre du Doubs pourront passer par le pont Battant ou le pont Charles de Gaulle.

– En Tramway : Ligne T1 et T2 en service du côté ouest de Besançon. (Hauts du Chazal ↔ Micropolis↔Malcombe↔Chamars (terminus))

– En voiture : Accès par le côté ouest de Besançon en empruntant le boulevard Mitterrand puis le pont Charles de Gaulle (fermé à partir de 18h15) pour arriver à Chamars.

Attention : Pas d’accès depuis la rue de Dole pour se rendre à Chamars

Pour stationner votre véhicule :

– Parking Chamars : parking payant (Accessible dans la limite de sa capacité d’accueil)

– Parking de la Mairie et Pasteur : parking payant (Accessible jusqu’à 16h dans la limite de leur capacité d’accueil)

Sortie à partir de 20h.

Attention, ces parkings sont à proximité du site d’animation Chamars et du site de célébration de la Gare d’Eau, de ce fait, ils risquent d’être à saturation rapidement. Nous vous invitons à privilégier les parkings en périphérie.

– Parking de la Malcombe, avec navette Tramway jusqu’à Chamars : parking gratuit (Accessible dans la limite de sa capacité d’accueil)

– Parking relais Hauts du Chazal, Ile-de-France et Micropolis avec navette Tramway jusqu’à Chamars : parking gratuit sur présentation du titre de transport (ticket tramway) (Accessible dans la limite de leur capacité d’accueil)

Pour assister au passage de la Flamme, une zone spécifique sera réservée aux personnes à mobilité réduite.

Site de célébration

Du fait de nombreuses contraintes de circulation liées à la progression de la Flamme Olympique dans les rues de Besançon, les modalités de déplacement pour accéder au site de célébration seront les suivantes :

– En tramway : depuis l’Ouest de Besançon (La Malcombe, Planoise) l’accès restera possible tout au long de la journée

– En vélo : accès possible depuis tous les secteurs jusqu’à 17h.

Attention : Traversée du Pont canot impossible même aux piétons de 17h à 20h

– En voiture :

– Parking Chamars accessible tout au long de la journée avec fort risque de saturation

– Parking Mairie / Pasteur : Accessible avant 15h. Sortie possible mais délicate de 15h à 20h