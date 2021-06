Campagne de stérilisation des chats errants

A Besançon, le nombre de chats errants est en constante augmentation. Ces animaux non identifiés, non vaccinés ni suivis sont souvent non stérilisés et se reproduisent de façon incontrôlée. Cela engendre divers problèmes sanitaires (malnutrition, maladie) et des nuisances conséquentes (marquage urinaire, miaulement, bagarre, destruction de poubelles…).

La stérilisation et l’identification sont aujourd’hui les moyens les plus efficaces pour gérer les colonies de chats libres et domestiques.Ainsi, en collaboration avec 30 millions d’Amis, la SPA, NMC, ainsi que deux cliniques vétérinaires (Pirey et Tilleroyes), la Ville de Besançon organisera une campagne de trappage, de stérilisation et d’identification dès le 31 mai au sein de six quartiers bisontins :

Saint – Ferjeux : du 31 mai au 14 juin 2021

Saint – Claude : du 31 mai au 14 juin 2021

Tilleroyes : du 15 juin au 6 juillet 2021

Orchamps : d u 15 juin au 6 juillet 2021

Planoise : du 21 juin au 11 juillet 2021

Cras Palente : du 6 au 24 septembre 2021

Après avoir capturé les chats éligibles (non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, qui vivent en groupe sur les lieux publics de la commune), les associations aidées par des bénévoles et des particuliers emmèneront les animaux chez les vétérinaires pour stérilisation et identification. Les chats seront enfin relâchés sur leur lieu de capture.

Durant cette période, il est demandé aux propriétaires de chats de ne pas les laisser sortir. Pour rappel: depuis 2012, chaque propriétaire a l’obligation d’identifier son chat, sous peine d’amende.

Si vous voulez signaler des chats errants, merci d’envoyer un mail à :