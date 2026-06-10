Campagne annuelle de dératisation du 15 au 25 juin

Dans le cadre de sa politique de prévention sanitaire, la Ville de Besançon mènera une campagne de dératisation du 15 au 25 juin. Cette opération concernera l’ensemble du réseau visitable d’égouts de la ville, soit près de 65 kilomètres. Les interventions seront réalisées par l’entreprise spécialisée SARP Hygiène Bâtiments (anciennement Franche-Comté Assainissement), accompagnée des égoutiers municipaux.

Cette campagne vise à limiter la présence des rats, responsables de dégradations matérielles et susceptibles de transmettre certaines maladies. Elle s’inscrit dans les actions menées chaque année par la direction Santé Publique afin de préserver la salubrité des espaces publics.

La participation des habitants contribue à limiter la prolifération des rongeurs :

empêcher l’accès des rats aux habitations en supprimant les points d’entrée possibles

déposer les déchets ménagers dans des sacs et des conteneurs fermés

stocker les déchets, lorsque cela est possible, dans un local inaccessible aux rongeurs

éviter de jeter de la nourriture à l’extérieur, notamment pour nourrir les oiseaux

Il est par ailleurs rappelé que l’abandon de déchets dans la nature est interdit et favorise le développement de dépôts sauvages propices à la présence de rongeurs.