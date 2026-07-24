Appel à candidature : exploitation d’emplacements au sein des halles Beaux-Arts

Exploitation temporaire d’emplacements aux Halles Beaux-Arts de Besançon à l’occasion des festivités de fin d’année 2026

La Ville de Besançon lance un appel à candidatures pour l’exploitation d’emplacements au sein des halles Beaux-Arts, situé au 2 rue Goudimel à Besançon, à l’occasion des fêtes de fin d’année 2026.

Dans ce cadre, il est proposé d’intégrer le collectif des commerçants permanents pour une durée d’un mois, du 27 novembre au 31 décembre 2026 (dates flexibles, si besoin). Chaque candidat peut postuler pour 1 ou 2 emplacements maximum.

L’occupation est concédée moyennant le paiement d’une redevance. Une convention d’occupation temporaire du domaine public sera signée à cet effet.

Date et heure limites de réception des projets : Vendredi 18 septembre 2026 à 12h

En savoir plus : Avis de consultation (Pdf)