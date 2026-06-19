Le département du Doubs est placé en alerte sécheresse .



Face à la canicule et au manque de pluie, le préfet du Doubs a placé le département en alerte sécheresse entraînant des mesures de restriction des usages de l’eau dans l’ensemble du département à partir du jeudi 18 juin 2026.

Ces restrictions concernent l’ensemble des usagers : particuliers, collectivités, industries, et agriculteurs.

Elles encadrent l’arrosage des végétaux, le nettoyage des voiries, des toitures ou des façades, le lavage des véhicules, le remplissage des piscines, les activités industrielles et agricoles.

Nous devons collectivement veiller à limiter notre consommation d’eau, et ainsi éviter de porter atteinte à la ressource.

Détails des restrictions

Sont interdits :

Le lavage des véhicules hors des stations professionnelles (à l’exception des véhicules sous le coup d’une obligation légale ou technique comme les véhicules sanitaires ou alimentaires et les bétonnières).

Le remplissage de piscines privées ou de bassin, y compris les piscines gonflables ou démontables (à l’exception de la première mise en eau d’une structure en construction, ou de structures de moins de 2m3).

L’arrosage des espaces verts, jardins, pelouses, potagers ou espaces sportifs de 8 h à 20 h.

L’irrigation des surfaces agricoles de 8 h à 20 h.

Le fonctionnement des fontaines.

Télécharger la plaquette d’information rappelant les principales mesures de restriction (Pdf)

Rappel des bons gestes