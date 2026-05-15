À la rencontre des acteurs du cadre de vie à Planoise

Dans le cadre du Contrat de ville de Grand Besançon Métropole, les associations KAA7 et Les Storytellers ont réalisé, à la fin de l’année 2025, une vidéo portant sur les enjeux de propreté et de gestion des déchets dans le quartier de Planoise à Besançon.

Cette vidéo prend la forme d’une déambulation dans le quartier, à la rencontre de différents acteurs qui contribuent, chacun à leur échelle, à l’amélioration de la propreté et du cadre de vie : agents de la collectivité, associations, structures locales, habitants, etc.

Elle met en lumière à la fois les problématiques rencontrées sur le quartier en matière de propreté, mais aussi les initiatives existantes pour y répondre.

Pensée comme un outil de sensibilisation, cette vidéo a vocation à servir de support d’échange et de discussion avec les habitants autour de ces enjeux.