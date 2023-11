4 étoiles pour le plan école !

Nous sommes très fiers que la Ville de Besançon ait été reconnue au niveau national pour la qualité de la concertation déployée autour du plan école.

4 étoiles, soit la plus haute distinction des « Trophées de la Participation », c’est ce que nous avons obtenu pour « Le plan école de Besançon : rénover les établissements avec celles et ceux qui les font vivre ». Ces Trophées sont organisés par : Décider Ensemble, la Banque des Territoires, la Commission nationale du débat public et La Gazette des Communes.

Nous avons voulu placer les questions de participation des citoyennes et citoyens et de la transition écologique au cœur des politiques publiques locales, et donc bien évidemment au cœur d’un des projets les plus structurants du mandat.

Le Plan école représente un investissement de 60 millions d’euros et prévoit la rénovation d’une douzaine d’établissements d’ici 2026.

Parmi l’ensemble des rénovations, cinq écoles font l’objet d’une réhabilitation lourde : Jean Macé, Vieilles-Perrières, Champagne, Paul Bert, Condorcet. Pour celles-ci nous avons souhaité aller au-delà de la seule réhabilitation énergétique, en interrogeant également les usages.

Les enjeux sont nombreux, ils doivent :

être adaptés aux besoins des enfants et adultes y travaillant ;

répondre aux innovations pédagogiques des enseignants ;

prendre en compte les impératifs liés à la transition écologique : sobriété énergétique, utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, rafraichissement des cours d’écoles en végétalisant, ce qui permet en plus de protéger la biodiversité ;

ouvrir les écoles et les replacer au cœur des quartiers.

Pour concevoir tous les espaces intérieurs et extérieurs au plus près des besoins, il était fondamental pour la Ville de donner la parole à tous les utilisateurs et les utilisatrices de ces écoles en amont de toute réalisation : enfants, enseignant.e.s, parents d’élèves, animateurs et animatrices périscolaires, agents d’entretien et de restauration mais aussi les riverains.

Enfin, notre méthode de concertation a été récompensée car adaptable et duplicable à tous ceux et celles qui souhaitent s’en inspirer.