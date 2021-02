Questions-réponses sur les vaccins contre la Covid-19

Est-ce que l’ARN messager du virus qu’on injecte pour vacciner peut fabriquer un virus infectieux complet ou s’intégrer dans notre propre matériel génétique ?

L’ARN messager du vaccin ne fait fabriquer par nos cellules que la protéine S, le constituant des ‘piquants’ de l’oursin (si on prend l’image qu’on avait évoquée plus haut).

Impossible avec cet ARN de reconstruire un virus complet .

. Impossible aussi pour cet ARN de passer dans le noyau de nos cellules.

Impossible enfin pour cet ARN de s'intégrer dans notre génome, fait d'ADN : nos cellules ne savent pas transformer l'ARN en ADN ; seuls des rétrovirus en seraient capables, et les reliquats de rétrovirus que nos cellules contiennent ne sont absolument pas fonctionnels (ce sont des fossiles de virus, pas des virus opérationnels).

Impossible pour cet ARN de persister longtemps dans nos cellules. Il est rapidement détruit.

Si l’ADN est le chef d’orchestre, l’ARN messager est comme une partition de musique ; à partir de cette partition on peut jouer un morceau bien précis et rien d’autre ; et très rapidement la partition s’autodétruit ! C’est justement la fragilité de l’ARN qui oblige à conserver les vaccins de ce type à -80°.