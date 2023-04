Tribunes des élus

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

Une tarification plus juste et solidaire du périscolaire !

Le périscolaire est un temps à part entière dans la vie des enfants pour lesquels nous proposons un encadrement professionnel et des repas préparés avec des produits bio, locaux et de qualité. Ce service public est d’autant plus important pour les familles les plus précaires dans un contexte d’inflation.

Ainsi, nous accueillons désormais près de 5 000 enfants sur le périscolaire du midi. L’accès à des repas chauds et de qualité pour un maximum de petits bisontins est une priorité. Un chiffre en progression constante grâce à des moyens supplémentaires pour augmenter le nombre de places : travaux dans les cantines, revalorisation des conditions de travail des animateurs… Le contexte actuel nous a amené à revoir la tarification du périscolaire pour qu’elle soit plus juste et sociale. Il était important de pouvoir baisser les tarifs pour les ménages les plus en difficulté, ceux avec des revenus moyens et faire davantage participer les ménages les plus aisés à cette tarification sociale et équitable. La nouvelle tarification sera plus progressive : sans palier ni effet de seuil. Le prix minimal de la cantine scolaire a été abaissé de 1,50 € à 1 € et le prix maximal a été porté à 8,50 € . Ainsi cette tarification bénéficiera à 78 % des familles ayant au moins un enfant inscrit à la cantine.

La tarification du périscolaire du soir sera également plus équitable et progressive. Pas de changement pour les familles les plus défavorisées qui bénéficieront toujours d’un prix de 2 €/an. Pour les familles les plus aisées le tarif le plus élevé sera établi à 17 €/mois, bien en-deçà de la majorité des périscolaires en France.

Cette nouvelle tarification marque notre volonté de pouvoir assurer la continuité de la prise en charge de tous les enfants bisontins au quotidien. Au final c’est tout un pan de service public qui a été repensé pour le bénéfice des bisontines et bisontins, parents, enfants et agents.

Claudine CAULET Adjointe à l'éducation, aux écoles et aux restaurants scolaire

Sur l’espace public ? Bienveillance et courtoisie…

L’espace public vit avec vous : si nous en prenons soin et que nous tentons de le rendre toujours plus accueillant (4,8 M€ de travaux de grand entretien et requalifications, 0,8 M€ pour l’éclairage public) pour une large palette d’usages et de mobilités, c’est chacun·e qui peut le rendre plus agréable et sécurisé. Soyez donc visibles et vus avec des équipements aux normes (éclairage, réflecteurs, gilet fluorescent, avertisseur sonore…), empruntez les voies qui vous sont réservées, soyez attentifs à votre environnement (attention aux kits main libre, aux casques isolants…) à pied comme sur roues. Stationnez vos véhicules ou équipements aux endroits prévus, et circulez en respectant le code de la route et les vitesses maximales… et en y ajoutant bienveillance et courtoisie. La Ville organise régulièrement des campagnes de sensibilisation et veille à multiplier les rappels, les aménagements de sécurité et de confort : arceaux vélo, voies dédiées, circulation apaisée dans les quartiers et à proximité des écoles, modernisation des transports publics (nouvelles rames de tram et 2 nouveaux bus électriques en 2023)… Mais tout cela n’est rien sans votre concours et votre civisme au quotidien.

Pensons-y !

Marie ZEHAF Conseillère municipale déléguée à la Voirie de proximité

Résidence autonomie, le service public ferme, le privé ouvre

Le CCAS de la ville Besançon vient de décider de fer- mer la résidence Henri Huot malgré la forte opposition des élus communistes et de déménager ces résidents dans d’autres structures de la ville.

Ce changement va engendrer de nombreux bouleversements pour ces personnes âgées. Au moment où notre société doit se préparer au vieillissement de sa population, nous ne com- prenons pas cette décision. Le privé a bien compris qu’il allait pouvoir se faire de l’agent sur ce « MARCHÉ » et il multiplie les ouvertures des résidences seniors sur notre ville. Mais qui pourra avoir accès à ces structures, les plus aisés sûre- ment et tous les autres !!!

En-tout-cas ce n’est pas cette conception de la solidarité que les communistes souhaitent mettre en œuvre.

André TERZO Conseiller municipal délégué à l'Animation sportive, au Sport et handicap et au Sport et santé

Le budget est un choix

Rénovation des écoles & des crèches, soutien aux politiques sociales du CCAS, création d’une Maison des Femmes, Bud- get participatif, renouveau du Musée de la Résistance & de la Déportation.

Un budget, c’est avant tout des choix : malgré les crises, c’est avec conviction que nous faisons le choix de la transition so- ciale, écologique & démocratique ! Merci aux agents territoriaux, « les invisibles du service pu- blic », qui œuvrent sans relâche pour répondre aux besoins des populations.

Pour amplifier cela, les politiques nationales devraient donner la priorité au bien-être de ses habitants. Bien manger, avoir un logement isolé, pouvoir se déplacer autrement, avoir un accès aux soins nécessaires ne peuvent être réservés à quelques-uns : ce sont des droits au service de toutes et tous.

Kévin BERTAGNOLI Adjoint en charge de la Démocratie Participative et de la participation citoyenne

Président du Groupe Génération-s, Social, Ecologie, Démocratie

Pascale BILLEREY Conseillère municipale déléguée à l'Éducation, chargée du PEDT et de Ville Amie des Enfants

