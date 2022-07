Visitez Besançon et faites garder votre chien en toute sérénité

Plus besoin de laisser votre chien seul à la maison lorsque vous visitez des lieux touristiques interdits aux animaux ! Un service de garde vous est proposé pendant que vous visitez la ville et ses musées, Citadelle, cathédrale….

PatchGuard sera présent du 27 juin au 18 septembre, de 9h à 19h, près de la Tour bastionnée de Chamars.

En arrivant sur place, le carnet de santé de l’animal sera demandé afin d’assurer la sécurité et la santé des animaux accueillis (jauge fixée à 9 chiens maximum). Ces derniers sont gardés dans des box séparés afin de leur garantir un espace large et non anxiogène. Durant l’absence des propriétaires, le personnel, formé à cet effet, s’assurera de les promener, jouer avec eux et les hydrater. En partant, les box seront nettoyés et désinfectés afin d’accueillir de nouveaux pensionnaires. La garde ne peut excéder 4 heures.

Pour réserver auprès de Patch Guard ou obtenir plus d’informations : : 06 89 67 51 99

Tarifs et réservation en ligne