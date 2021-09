Un nouveau visage pour la place de Lattre de Tassigny

RGPD *

J'autorise la collecte, puis le traitement par la Ville de Besançon des données à caractère personnel dans les conditions ci-après

Vos données seront traitées par la direction Urbanisme. Aucun traitement n’est effectué ni aucune donnée traitée en dehors de l’Union Européenne. Vos données seront conservées pendant 2 ans.

En vertu du Règlement Européen du 27 avril 2016 (RGPD) et de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés modifiée, et sous réserve du respect des règles applicables spécifiquement à votre demande, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et solliciter la portabilité de vos données.

Vous pouvez saisir le Délégué à la protection des données de la Ville de Besançon à l’adresse suivante : dpo@grandbesancon.fr. Si vous estimez après nous avoir contactés que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL– www.cnil.fr.