Transformer Besançon pour faire face aux défis présents et futurs

En 2020, les Bisontines et Bisontins ont choisi notre équipe pour opérer la transformation de la ville et de son territoire. Nous proposions une ville qui s’empare des enjeux climatiques, environnementaux, sociaux.

Arrivés en plein COVID, avec une explosion de la violence des trafics de drogue, puis avec la guerre en Ukraine et son train de conséquences : crise énergétique, inflation, pouvoir d’achat en baisse…, nous avons fait le choix d’accroître notre budget d’investissement à hauteur de 42 millions d’euros par an – soit 30% d’augmentation –, afin d’engager la transition écologique, la seule à même d’atténuer les conséquences des crises climatiques, des sécheresses, d’enrayer l’effondrement de la biodiversité, celle essentielle à la qualité de vie pour toutes et tous. Cette transformation s’inscrit dans une double temporalité : nous répondons aux urgences du quotidien pour améliorer durablement la vie des Bisontines et des Bisontins ; dans le même temps, les mesures prises visent à construire une ville résiliente, attentive à toutes et tous, à l’attractivité affirmée.

Les élu·es et les services oeuvrent, jour après jour, avec et pour l’ensemble de la population, des associations et des acteurs économiques. Nous tenons d’ailleurs à remercier toutes celles et ceux qui ont répondu présent à nos invitations pour mettre en oeuvre de nouvelles mesures. Cette solidarité et cette force collective, la Ville en fait la clé de voûte de son action.

La preuve par l’exemple dans les pages à suivre. Si la transition prend du temps, le changement se matérialise depuis le début du mandat. Il se poursuivra jusqu’en 2026, pour que Besançon se prépare à affronter les défis présents et futurs.

Anne Vignot, Maire de Besançon et les élus de la majorité

