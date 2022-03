Solidarité Ukraine

La Ville de Besançon s’associe à l’ensemble des villes d’Europe qui affichent leur solidarité envers le peuple ukrainien, leur attachement à la paix, leur refus face à la violence à la guerre ainsi qu’à la dictature. Elle apporte son soutien aux citoyennes et aux citoyens russes qui manifestent publiquement leurs oppositions à ce conflit.

Accueil des ressortissants ukrainiens dans le Doubs

À partir du lundi 7 mars 2022, un guichet unique d’accueil des ressortissants ukrainiens sera mis en place au sein de la préfecture du Doubs (3, avenue de la gare d’Eau à Besançon) et à la sous-préfecture de Montbéliard (43, avenue du Maréchal Joffre à Montbéliard).

Ces plateformes seront composées des représentants de la ville de Besançon et de Montbéliard, du Conseil départemental, des services de l’État et de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Elles permettront de délivrer des titres aux ressortissants en exil.

Recensement des propositions d’hébergement