Solidarité avec la Turquie et la Syrie

La Ville de Besançon et Grand Besançon Métropole s’associent à la solidarité et à l’aide humanitaire internationale envers les peuples turcs et syriens victimes d’un tremblement de terre dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février 2023.

Un séisme de magnitude 7,8 a secoué le sud de la Turquie et le nord de la Syrie.

Quelques 23 millions de personnes ont été touchées dont environ 5 millions de personnes vulnérables. Au 12 février, on dénombrait près de 40 000 victimes et également des milliers de blessés et de sans-abri par un froid glacial, plus de 400 000 personnes évacuées mais le bilan était encore provisoire. Habitations, voiries, électricité, communication,… les dégâts matériels sont considérables.

Les instances, conseil municipal de la Ville de Besançon et conseil de communauté de Grand Besançon Métropole, délibèreront respectivement prochainement pour une subvention exceptionnelle d’aide d’urgence de 10 000 euros chacune à l’association Pompiers d’urgence internationale (PUI).

Pompiers d’urgence internationale (PUI)

Cette ONG française de solidarité internationale, créée en 2004, porte secours aux populations dans des situations de catastrophes naturelles ou humanitaires. En 2010, PUI est la première équipe de secours française reconnue et classifiée par l’ONU. L’association poursuit trois missions principales :

porter secours aux populations les plus vulnérables dans des situations de crise en suscitant l’engagement volontaire et bénévole de professionnels du secours d’urgence,

renforcer les dispositifs de sécurité civile des pays émergents,

développer une culture du risque et sensibiliser la population en matière de risques naturels.

www.pompiers-urgence.org

La Ville apporte également son soutien matériel à l’association Amicale Franco Turque De Besançon qui a organisé un convoi humanitaire ces derniers jours.

Association Amicale Franco Turque De Besançon

Fransiz Türk Dostluk Federasyonu

13 Rue Guillaume Appolinaire – Zac de Chateaufarine, Besançon

Une autre association locale se mobiise :

AJSA (Association jeunesse et solidarité d’Anatolie)

06.10.10.31.56.

Elle a lancé un appel à la générosité : besoins de premières nécessités pour les enfants, les adultes, des habits, chaud, des couvertures, tout ce qui pourrait les aider.

La ville a reçu des informations du Consulat Général de Türkiye à Strasbourg.

Consulat Général de Türkiye

3 rue Toreau 67000 Strasbourg

03.88.36.10.09

L’AFAD est l’organisation gouvernementale turque pour faire face aux tremblements de terre. Le consulat a publié une liste de matériel pouvant être envoyé prioritairement ainsi qu’un appel à dons.

en.afad.gov.tr

Action pédagogique

La Ville de Besançon, Ville amie des enfants Unicef, relaie les appels à solidarité en direction des enfants. Si vous souhaitez aborder le sujet avec des enfants, vous pouvez lire un article sur myUNICEF.fr qui donne des conseils pour parler avec eux de cette catastrophe.

Soutien des collectivités

FACECO – Fonds de solidarité en faveur de la Turquie et de la Syrie

Créé en 2013, le Faceco (Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales) est un fonds de concours géré par le Centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Ce fonds permet aux collectivités territoriales qui le désirent d’apporter une aide d’urgence aux victimes de crises humanitaires à travers le monde, qu’il s’agisse de crises soudaines (comme les catastrophes) ou durables (comme en cas de conflit).

Cités Unies France

Cités Unies France, dont est membre la Ville de Besançon, est la tête de réseau, transpartisane et multi-niveau, des collectivités territoriales françaises engagées dans l’action internationale : coopération décentralisée, échanges économiques, universitaires, mobilité des jeunes,… Face à cette catastrophe, Cités Unies France a décidé de lancer un fonds de solidarité pour les collectivités touchées par cette catastrophe.

cites-unies-france.org/Fonds-de-solidarite-de-Cites-Unies-France

Collecte de dons

Fondation de France

La Fondation de France lance un appel aux dons pour renforcer son action et apporter une aide d’urgence aux populations sinistrées.

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)

Le HCR appelle au soutien financier. Ses équipes interviennent dans la région pour venir en aide aux populations locales comme aux réfugiés de la guerre civile en Syrie afin de fournir une aide d’urgence (kits de cuisine, matelas, tentes). L’organisation onusienne alerte sur la situation des survivants en difficulté notamment en raison des conditions météorologiques extrêmes qui règnent actuellement dans la région.

Secouristes sans frontières

L’ONG Secouristes sans frontières appelle aux dons afin de soutenir ses équipes médicales et de secours déployées en Turquie. Ceux-ci devraient notamment aider les sauveteurs locaux « souvent démunis de matériel de recherche sophistique », souligne l’organisation dans un communiqué.

www.ssf-france.org

Secours populaire français

Le Secours populaire français a débloqué des fonds en urgence « pour venir en aide aux enfants et aux familles qui ont tout perdu (abris, aide alimentaire, kits d’hygiène et de soins, etc.) ».

L’association caritative lance un appel à la solidarité et au soutien financier pour les victimes de cette catastrophe.

Unicef France

La directrice de l’Unicef France, Ann Avril, appelle elle aussi à la solidarité des Français. Elle a indiqué qu’il était préférable de favoriser les dons d’argent plutôt que les dons de matériel dont l’envoi serait « logistiquement difficile ». « 5 € permettent de purifier 1 500 litres d’eau potable, donc des petits dons peuvent beaucoup aider à fournir de l’eau potable aux enfants », a-t-elle souligné. L’Unicef France a également créé une page Internet dédiée à la collecte de dons.

www.unicef.fr/article/seisme-meurtrier-en-turquie-et-en-syrie-les-equipes-de-lunicef-pretes/

Croix-Rouge française

La Croix-Rouge française lance un appel aux dons pour venir en aide aux populations affectées. L’association précise que les fonds collectés seront utilisés par la Croix-Rouge française et ses partenaires, la Fédération internationale, le Croissant-Rouge turc et le Croissant-Rouge syrien.

www.croix-rouge.fr/Actualite/Seisme-en-Turquie-et-en-Syrie/Seismes-en-Turquie-et-Syrie-les-prochaines-heures-seront-cruciales-2788

Oxfam France

L’ONG indique que ses équipes locales sont mobilisées pour évaluer les besoins et apporter une aide de première urgence, soulignant que les efforts seront concentrés sur l’accès à la nourriture, l’eau potable et l’assainissement, y compris avec des distributions de kits d’hygiène et d’abris temporaires. L’association invite le grand public à faire un don sur son site pour soutenir les populations sinistrées.

Médecins sans frontières, Médecins du monde

Médecins sans frontières indique sur son site que ses équipes évaluent la situation et les besoins dans le nord de la Syrie et le sud de la Turquie, en lien avec des partenaires locaux afin d’étendre son soutien là où il est nécessaire.

Même mobilisation pour Médecins du monde, qui assure être « déjà auprès des victimes » grâce à ses équipes sur place.