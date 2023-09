Séisme au Maroc : Collectif Bisontin de Soutien au Peuple Marocain

Besançon le 10/09/2023,

Suite au séisme qui a frappé le Maroc, dans la région de Marrakech, causant plus de 2000 morts et plus de 2000 blessés ainsi que des destructions massives dans la région d’Al Haouz (Haut Atlas), les habitants de la ville de Besançon se mobilisent fortement en créant le « Collectif Bisontin de Soutien au Peuple Marocain », soutenu par la ville de Besançon suite à une rencontre avec madame la maire

et son premier adjoint, afin de venir en aide aux populations meurtries sur place.

Nous tenons tout d’abord à exprimer notre tristesse et notre solidarité avec tout le peuple marocain et notamment les Marocains vivant dans notre ville et tout particulièrement ceux dont les familles ont été victimes de ce terrible tremblement de terre.

Le collectif fait appel à votre générosité afin d’être aux côtés des sinistrés. Pour ce faire, et pour des raisons de sécurité, un compte bancaire sera dédié à cette opération humanitaire. Cette solution a été privilégiée suite aux expériences précédentes : les dons matériels n’étant pas toujours appropriés.

Accéder au RIB du Collectif

Devant l’ampleur du sinistre, l’urgence sera d’assurer l’hébergement, les soins et l’ingénierie pour l’eau et l’électricité, etc… Pour une meilleure efficacité, une délégation issue de ce notre collectif se rendra sur place pour acheminer vos dons et veiller au bon déroulement de l’opération.

Le compte dédié à l’opération sera disponible sur le site de la ville de Besançon et sur la page Facebook du collectif dès le lundi 11/09/2023.

Porte-Parole du collectif

M. Amarouch Jaouad : 06 03 26 50 39