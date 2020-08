Résultats de la consultation post confinement

Merci ! Vous avez été plus de 6 500 à répondre à notre consultation post confinement.

Parmi les premiers enseignements que l’on peut tirer de vos réponses, une majeure partie d’entre vous reste préoccupée par la crise sanitaire puisque 91% des participants souhaitent que la Ville relance sa lettre d’information spéciale Covid-19. Visiblement, le rythme hebdomadaire (69,6%) est le plus plébiscité.

Concernant l’utilisation de nouveaux outils pour dialoguer avec la mairie, vous êtes favorables à 47,9% pour des échanges via visioconférences et 36,9% via des groupes WhatsApp.

Vos thématiques préférées ? La vie associative et la vie des quartiers – la nature, les espaces verts et la biodiversité – la sécurité, la propreté et la tranquillité publique.

Enfin, vous nous avez adressé près de 1 038 contributions que nous publierons dans un second temps sur ce même espace.

Encore merci pour votre participation.

La Ville de Besançon

Retrouvez ci-dessous l’intégralité des résultats de cette consultation

Deux mois après le début du déconfinement, comment jugez-vous la situation sanitaire en France ?

Aujourd’hui, êtes-vous revenu à une vie normale comme avant le début du confinement ?

Dans votre vie quotidienne, respectez-vous les mesures de protection sanitaire : gestes barrières, port du masque, distanciation physique ?

Face à une seconde vague de l’épidémie en France et à Besançon, vous êtes ?

Estimez-vous, aujourd’hui, être suffisamment informé par les médias et les pouvoirs publics sur la crise sanitaire en France ?

À Besançon, la mairie a édité une lettre d’information quotidienne sur le Covid-19 pour vous accompagner pendant toute la durée du confinement. Elle a été suspendue en juin, au moment du déconfinement. Souhaitez-vous que la ville relance cette newsletter ?

Qu’attendez-vous, plus particulièrement, de cette lettre d’information de la ville de Besançon ?

Parmi les questions que soulève l’épidémie de Coronavirus, quels sont les sujets que vous souhaiteriez également voire traités dans cette lettre d’information ?

Depuis l’instauration du confinement, l’utilisation de services de visioconférence a explosé : Zoom, Messenger, Skype, sont désormais autant de solutions pour garder le contact entre proches mais aussi échanger dans un cadre plus professionnel. Personnellement, avez-vous eu déjà l’occasion d’expérimenter ce type de solutions ?

Personnellement, seriez-vous favorable à participer à des réunions en visioconférence sur les sujets locaux qui vous intéressent ?

Pour maintenir un lien avec la famille ou avec ses proches, plus de la moitié des Français utilisent des outils de messagerie en ligne sur le principe des groupes de discussions WhatsApp. Personnellement, avez-vous eu déjà l’occasion d’utiliser ce type de solutions ?

Personnellement, seriez-vous favorable à participer à des groupes de discussion informels de type WhatsApp sur des sujets locaux qui vous intéressent ?

La Ville a identifié une série de thématiques prioritaires pour répondre aux questions du quotidien et aux enjeux globaux, à l’échelle du quartier, de la commune et du grand Besançon. Personnellement, quels sont les sujets qui vous intéressent ?