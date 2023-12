Requalification de la place de la Bascule

La Ville et Grand Besançon Métropole ont rénové la place de la Bascule, avec le soutien financier de la Région, du Département et de l’Agence de l’eau. Améliorer la qualité de vie et le bien-être des usagers, prendre en compte la gestion de l’eau et la biodiversité fondent aujourd’hui toute intervention sur les espaces publics du Grand Besançon.

De quoi parle-t-on ?

Cet aménagement s’intègre dans un projet global de recomposition de l’espace et de redynamisation commerciale du cœur du quartier Saint Ferjeux. Cette démarche s’articule avec le projet immobilier porté par Néolia, sur le site de l’ancienne école de la Pelouse, intégrant du logement social, abordable et participatif, ainsi que des locaux d’activités autour de généreux espaces verts entièrement dédiés aux piétons.

Adapter la place aux enjeux environnementaux

Deux objectifs ont été posés par la collectivité :

lutter contre les îlots de chaleur en végétalisant la place ;

permettre une meilleure circulation de l’eau dans le sol en désimperméabilisant les revêtements.

Un projet mené en concertation avec les acteurs du quartier

Les premières discussions ont eu lieu avec le Conseil Consultatif des Habitants (CCH) en 2018 et en 2020.

En 2021, la concertation s’est articulée autour de plusieurs temps de participation et contributions des usagers et acteurs.

Le projet final

L’opération d’aménagement des espaces publics englobe la place de la Bascule, la rue Pingaud, la rue de la Basilique, la rue de la Pelouse et l’avenue Ducat. En s’appuyant sur les qualités géographiques et paysagères du site, l’objectif majeur de cette intervention est de conforter la place comme élément central du quartier, de faciliter la marche à pied et la qualité de vie des usagers.

Les travaux réalisés

déviation de la rue Pingaud et aménagement d’un mail piéton sur la portion libérée des circulations routières,

recomposition du parking de la place de la Bascule et aménagement d’espaces de rencontre et d’agréments pour les usagers du quartier,

diminution de l’emprise routière, élargissement des trottoirs,

aménagement d’une zone de rencontre rue Pingaud faisant la liaison entre Pelouse et Bascule.

Les mesures écologiques

augmentation du nombre d’arbres (1 arbre conservé sur Bascule, 10 arbres abattus, 31 arbres plantés sur l’avenue Ducat, la place de la Bascule et la rue de la Basilique) afin de créer des parcours et îlots de fraîcheur,

renforcement des arbustes avec des essences variées, locales et favorables à la biodiversité,

désimperméabilisation des sols en faveur de l’infiltration des eaux pluviales (2 700 m² de surface perméable, soit plus de 40 % de la surface totale de l’opération).

La place se doit d’être accessible et confortable pour tous les usagers de l’espace public (piétons, cycles, transports en commun, automobilistes…).

Chaque usage est considéré pour assurer le bon fonctionnement du site :

aménagements cyclables et arceaux vélos, préservation de places de stationnement (+2 places),

mise aux normes des arrêts de transport en commun.

Enfin, les services à la population sont améliorés : points d’apports volontaires, marché hebdomadaire, bibliobus, mobilier d’affichages, point d’eau, bancs, éclairage…