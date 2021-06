Réouvertures à Besançon

Retrouvez-sur cette page toutes les informations sur les conditions de réouverture des lieux publics, culturels et sportifs.

Musées du Centre de Besançon

Vous vous demandez certainement quel est le lien entre Juliette Roche, Gustave Courbet, Jean-Luc Bari, Iris Levasseur, Cécile Meynier, Djamel Tatah, Thomas Brasey, Raphaël Dallaporta et Christophe Florian ? Ne cherchez plus, tous seront mis en lumière lors de la réouverture des musées du Centre le 19 mai prochain. De beaux moments de plaisir en perspective dans les musées du Centre dont l’entrée sera gratuite jusqu’au 31 août 2021.

Les équipes des musées vous attendent et sont ravies de vous retrouver !

En savoir plus

Protocole sanitaire :

Jauge Musée des Beaux Arts et d’Archéologie : 300 personnes

Jauge Musée du Temps : 175 personnes

Désinfection des mains, port du masque obligatoire, sens de visite adapté.

Réservation obligatoire pour toutes visites guidées au 03 81 87 80 49

Maison Victor Hugo

La Maison Victor Hugo ouvre à nouveau ses portes à partir du 19 mai et est gratuite jusqu’au 31 août 2021.

Tous les jours sauf le mardi de 10 h 30 à 18 h

Citadelle

La Citadelle rouvre ses portes mercredi 19 mai.

Un ensemble de dispositifs sera déployé pour mettre en œuvre et faire respecter les gestes barrières : plan général de désinfection, port du masque obligatoire, sens unique de circulation, jauge limitée, renfort des équipes permettant la surveillance et le respect des bonnes pratiques.

En savoir plus

Commerces, restaurants et bars

Couvre-feu à 21h

Les commerces sont autorisés à ouvrir en respectant un protocole sanitaire strict (8 m² par client).

Réouverture des terrasses des bars et restaurants avec des tables de 6 maxi.

Transports

A partir du mercredi 19 mai 2021

Le réseau Ginko s’adapte pour vous permettre de répondre au mieux à vos besoins de déplacement.

Fiches horaires adaptées

Activités sportives

À partir du 19 mai 2021, certaines activités sportives sont de nouveau autorisées selon un protocole sanitaire strict :

Activités sportives de plein air : 10 personnes, uniquement sans contact ;

Les gymnases et piscines couvertes rouvriront leurs portes ce mercredi 19 mai 2021 pour les mineurs en clubs.

La piscine extérieur de Port Joint est ouverte à tous (en fonction de la météo) : vous pouvez réserver vos places en ligne.

Bibliothèques

Les bibliothèques sont ouvertes du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h (17h pour la médiathèque Aimé Césaire)

Bibliothèque d’étude et archives municipales : du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Le bibliobus assure ses tournées habituelles