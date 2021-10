Renouvellement des instances participatives de la ville

Le Conseil Bisontin des Jeunes recrute !

Lancé en 1985, le Conseil Bisontin des Jeunes (CBJ) réuni chaque année 55 élèves de classe de 5e des collèges de Besançon.

Durant tous le mois d’octobre, Nicolas Oniscot, agent de la ville de en charge du CBJ, viendra à la rencontre des élèves dans les différents collèges de la ville afin de trouver de nouvelles recrues.

Pour en faire partie, il suffit de faire remplir par les parents le coupon-réponse distribué lors de la présentation dans les classes et de le rapporter dans les délais au CPE du collège.

S’il y a trop de candidats, des élections sont organisées dans le collège et l’ensemble des élèves pourront choisir leurs représentants ou représentantes.

Espace d’éducation à la citoyenneté, le CBJ permet à chacun.e de développer son sens de l’engagement, le goût du débat et de la réflexion, l’envie de porter des projets collectivement.

Chaque année, les jeunes choisissent les sujets sur lesquels ils souhaiteront travailler durant l’année. Les jeunes se réuniront ensuite en commission afin de discuter, débattre, rencontrer des professionnels, trouver des idées et réaliser un projet autour de leur sujet.

Les sujets 2020-2021 :

Lutte contre le sexisme et pour l’Egalité

Préservation de l’environnement (et du Doubs)

Patrimoine (et sa valorisation auprès des nouveaux Bisontin.e.s)

Lutte contre la maltraitance animale

Les futurs membres du Conseil Bisontin des Jeunes 2021-2022 se réuniront pour la première fois début novembre dans la salle du Conseil municipal de Besançon pour choisir les sujets sur lesquels ils travailleront pour ce mandat.

Le Conseil Bisontin des Jeunes, un outil des Ateliers Citoyens

Les Ateliers Citoyens, c’est la nouvelle Boite à outils participative de la ville de Besançon : un ensemble de dispositifs participatifs qui permettront demain à chaque Bisontines et Bisontins d’expérimenter la démocratie participative en fonction de ses moyens et du temps disponible.

Les nouveaux Conseils d’Habitants font leur rentrée !

Du 22 septembre au 22 octobre, la ville de Besançon a organisé les réunions de lancement des 7 nouveaux Conseils Consultatifs d’Habitants (CCH). L’occasion pour les nouveaux membres de faire connaissance avec les élu.e.s et de découvrir le fonctionnement de l’instance participative.

Composés de 30 membres chacun, les Conseils d’Habitants accueillent un collège « Habitants » composés de citoyen.ne.s tiré.e.s au sort et de citoyen.ne.s volontaires et un second collège « Acteurs du quartier » composé d’association, artisans et commerçant.e.s du quartier.

Mis à jour en 2020 à partir d’un travail avec les membres des CCH 2014-2020, les nouveaux Conseils d’habitants se veulent plus ouverts et plus flexibles avec un mandat plus court, d’un an renouvelable deux fois, soit trois ans au total pour les Bisontin.e.s plus motivé.e.s.

La campagne de recrutement a particulièrement réussie cette année, et avec près de 95% de nouveaux membres, à parité, les Conseils d’Habitants présentent cette année un nouveau visage, plus jeune, plus diverse.

Outil d’information et de dialogue entre habitant.e.s, élu.e.s et service de la ville, les Conseils d’Habitants permettrons aux membres :

D’être consultés sur les projets en cours dans leur quartier

D’interpeller la ville sur leurs préoccupations et proposer des idées

De recueillir la parole des autres habitant.e.s et de les mobiliser autour des projets de participation

Un grand merci à tou.te.s les habitant.e.s présents lors de ces premières réunions.

