Rencontres associatives au Kursaal le 15 mars de 16h30 à 22h

Anne Vignot, Maire de Besançon et Présidente de Grand Besançon Métropole et Carine Michel, Adjointe à la Vie associative et à la Vie des quartiers, invitent les associations bisontines aux Rencontres associatives.

Ce rendez-vous convivial et collaboratif vous permettra de :

découvrir les résultats de notre enquête sur les spécificités et les besoins des associations bisontines

participer aux ateliers pour approfondir les enjeux soulevés par l’enquête

partager un moment convivial autour d’un buffet suivi d’une soirée d’improvisation théâtrale avec la compagnie Catégorie libre

Inscrivez-vous en ligne via ce formulaire