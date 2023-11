Rejoignez le Conseil Bisontin des Jeunes

Faire entendre sa voix, s’engager pour la ville et ses habitants, prendre des décisions, défendre ses idées, rencontrer d’autres jeunes de son âge…

Chaque année, la Ville de Besançon propose aux élèves de 5ème des collèges bisontins de rejoindre le Conseil Bisontin des Jeunes, instance d’initiation à la citoyenneté, d’expression et de réalisation de projets.

Au cours de leur mandat d’un an, de novembre 2023 à octobre 2024 les jeunes choisiront les thèmes qu’ils souhaiteront aborder, échangeront leurs idées et débattront, rencontreront des experts afin d’imaginer et de réaliser un projet concret.

Quelques thèmes récemment abordés : le Harcèlement et le cyberharcèlement, la biodiversité, l’égalité filles garçons, la lutte contre l’homophobie, les premiers secours, la condition animale.

Le Conseil Bisontin des Jeunes est accompagné par le service Démocratie participative de la Ville de Besançon.

Toutes les informations pratiques sont disponibles dans le document « Le CBJ, Mode d’emploi » ou directement auprès du service Démocratie participative (mail : cbj@besancon.fr ; téléphone 03 81 61 51 44)

Pour les inscriptions, vous pouvez transmettre le document d’inscription complété, par mail (cbj@besancon.fr) ou par courrier postal (Ville de Besançon – service Démocratie participative – 2 rue Mégevand 25000 BESANCON)