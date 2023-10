Recensement de la population : Appel à candidature agents recenseurs

Dans un premier temps, l’agent est formé début janvier aux techniques du recensement par deux demi-journées et doit faire une tournée de reconnaissance de son secteur entre ces deux périodes de formation. Une fois la formation effectuée, l’agent obtient une habilitation et reçoit une carte officielle à montrer aux personnes recensées pour démontrer la sincérité de la démarche. Il doit récolter des informations sur les logements et populations données de son secteur.

Quelles sont les principales qualités attendues d’un agent recenseur ?

Il se doit d’être une personne discrète, diplomate, ayant le sens du service, organisé et rigoureux notamment pour l’organisation de sa tournée journalière, pour se tenir prêt à répondre aux différentes questions posées par les habitants et avoir toujours en sa possession tous les documents et matériels nécessaires à la bonne exécution de sa mission.

L’agent recenseur doit être disponible : aux heures de repas, en début de soirée et les samedis. Il collecte et contrôle les informations des recensés et les transmet à son coordinateur lequel vérifie les éléments remis.

Cet agent recenseur doit également pouvoir s’organiser des plages horaires afin de passer et repasser chez des personnes indisponibles ou ayant des horaires décalés.