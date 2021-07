Le projet d’urbanisation du quartier des Vaîtes, pensé depuis plus de 15 ans, a fait l’objet de nombreuses oppositions et de contentieux et a donné lieu à une ZAD (Zone à Défendre). Des travaux d’aménagement ont déjà été engagés ; ils sont aujourd’hui suspendus à la suite des décisions judiciaires.

La nouvelle municipalité, élue en juin 2020, s’est engagée à solliciter l’avis d’experts et des citoyens à travers trois outils :

La création d’un Groupe d’experts pour l’environnement et le climat sur le projet d’aménagement de l’écoquartier des Vaîtes qui a produit un rapport remis le 11 mars 2021 (Pdf);

La mise en ligne d’une plateforme participative permettant à tous de s’exprimer sur le projet, 1237 réactions ont été comptabilisées entre 19 mars et le 9 mai 2021 ;

L’organisation d’une conférence citoyenne réunissant 51 citoyens tirés au sort sur les listes électorales et représentatifs de la diversité de la population bisontine.

➭ Lire le rapport de la Conférence citoyenne sur l’avenir des Vaîtes(Pdf)

Les travaux de la conférence se sont déroulés au cours de 3 journées de travail.

Le mandat confié à la Conférence par la Ville consiste à répondre à la question suivante :

Quelles sont vos préconisations sur l’avenir des Vaîtes ? A quelles conditions pensez-vous que vos préconisations pourraient être mises en oeuvre ?

Les débats qui ont eu lieu au sein de la Conférence ont permis à chacun de s’exprimer et ont fait apparaître un consensus fort pour le rejet du projet initial comprenant 1150 logements et sur la nécessité de le réinterroger en profondeur.

Pour autant, la diversité des points de vue des membres de la conférence s’exprime à travers cet avis dans lequel sont exposées deux grandes positions :

1. Un aménagement sans aucune construction nouvelle sur les Vaites

2. Un aménagement avec des constructions limitées sur les Vaîtes

Cependant, la Conférence réaffirme de façon unanime l’importance de préserver et de développer sur le site des Vaîtes des espaces naturels et cultivés qui contribueront à répondre aux enjeux environnementaux et climatiques, à créer des liens sociaux, à renforcer le bien-être des habitants et à conforter l’attractivité du quartier et, au-delà, de la Ville de Besançon. Ces dimensions sont également développées dans l’avis.

En toute hypothèse, la Conférence invite la Ville à mobiliser les habitants du quartier et tous les bisontins dans l’élaboration de l’aménagement futur du site des Vaîtes.