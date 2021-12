Quatre prix en un jour : nos collectivités récompensées

Les Bisontins n’ont pas l’habitude de se vanter mais les succès obtenus par les trois collectivités de notre territoire méritaient d’être mis en lumière. Ce mardi 7 décembre, Grand Besançon Métropole, la Ville de Besançon et son Centre Communal d’Action Sociale ont ainsi eu l’honneur de recevoir quatre prix dans des domaines qui leur sont chers :

La mobilité, en encourageant les alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture et en valorisant notamment les déplacements à vélo ainsi qu’en transports en commun ;

La démocratie participative, avec le projet « Avenir de l’EcoQuartier des Vaites », en rétablissant le dialogue avec les citoyens tout en construisant des solutions partagées ;

Le social, en permettant la cohabitation des jeunes et des aînés au sein des résidences autonomies tout en leur garantissant des logements aux coûts locatifs allégés.

Challenge de la Mobilité

Du 16 au 22 septembre, l’agence de la transition écologique (ADEME) et la Région Bourgogne-Franche-Comté incitaient les salariés des entreprises et des administrations à utiliser le moins possible leur voiture pour se rendre au travail.

Le Challenge de la Mobilité a ainsi mobilisé 92 participants au sein de la Ville de Besançon, son CCAS et Grand Besançon Métropole.

Le nombre de kilomètres parcourus à vélo ou en transports en commun par ces agents a permis à Grand Besançon Métropole de remporter les 2ème prix du Challenge de la Mobilité dans les catégories vélo et transports en commun.

Trophées de la Participation et de la Concertation

Pour la sixième année consécutive, Décider ensemble organisait, en partenariat avec la Gazette des communes, ses Trophées de la Participation et de la Concertation, l’occasion de récompenser les collectivités, entreprises, associations ou collectifs citoyens ayant mis en place des démarches participatives innovantes.

La Ville de Besançon a ainsi été primée pour son projet « Avenir de l’EcoQuartier des Vaites », grâce à son implication dans une consultation numérique auprès des habitants, une conférence de citoyens tirés au sort représentatifs de la ville ainsi qu’une sollicitation du groupe d’experts pour l’environnement et le climat (GEEC) sur le projet d’aménagement de l’écoquartier des Vaîtes.

Prix habitats pour des vieillissements

La Ville de Besançon, par son Centre Communal d’Action Sociale, a reçu le Prix « Habitats pour des vieillissements » remis par le réseau francophone Ville amie des ainés, pour son engagement envers le logement intergénérationnel.

En effet, le CCAS de Besançon met en œuvre depuis 2010 un programme innovant d’échanges intergénérationnels au sein de résidences autonomie, visant à favoriser les liens et les rencontres entre résidents seniors et jeunes.

Les échanges intergénérationnels se font dans une logique vertueuse de mise à disposition d’appartements pour les jeunes dans les résidences autonomie avec exonération de charges, en contrepartie d’animations assurées auprès des résidents.

Un contact régulier et durable, des échanges et une meilleure connaissance réciproque permettent de tisser les liens du vivre ensemble et de favoriser un vieillissement actif, de créer du lien social et de favoriser la découverte d’autres cultures.

En savoir plus sur le logement intergénérationnel (Pdf)