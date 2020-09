Ptits Dej’ virtuels mais emplois réels : Branche d’activité « Bâtiment et des Travaux Publics – Premier et second œuvre »

Mardi 3 novembre 2020



Cette manifestation est ouverte aux entreprises ayant des besoins en recrutement non satisfaits sur certains métiers en tension. Elle s’adresse essentiellement aux demandeurs d’emploi du bassin d’emploi de Besançon. Elle permet, dans le cadre d’une rencontre conviviale « autour d’un café », le temps d’un petit déjeuner, de mettre en relation des entreprises et des demandeurs d’emploi souhaitant travailler dans une branche d’activité choisie.

L’organisation de cette manifestation a été confiée à l’association Réussite Emploi Franche-comté en partenariat avec Pôle Emploi et la Ville de Besançon.

La prochaine édition de cette manifestation concernera des recrutements et besoins en recrutement dans la branche d’activité « Bâtiment et des Travaux Publics – Premier et second œuvre » (menuisier, peintre, plaquiste, plâtrier, maçon, etc.)

Vous êtes demandeurs d’emploi et vous recherchez un emploi dans cette branche d’activité, vous souhaitez rencontrer un employeur afin d’échanger avec lui sur ses besoins en recrutement et obtenir des informations sur les métiers et les formations possibles ?

Dans ce cas, renseignez le formulaire ci-dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous transmettre votre CV.

Nous vous recontacterons rapidement (sms, courriel, courrier) afin d’évaluer ensemble l’intérêt de votre inscription à cette manifestation et nous vous communiquerons, en cas de validation le lieu et l’heure, de ce Ptits Dej’ de l’Emploi.

Date limite d’inscription : 27 octobre 2020 à 12 h



S’inscrire aux Ptits Dej’ de l’Emploi

*Rubriques à renseigner obligatoirement



Civilité * Mme M.

Nom * Prénom Nom

Date de naissance *

Adresse * Adresse postale Ville Code postal

Téléphone *

Courriel *

Poste(s) recherché(s)

Permis B OUI NON

Véhicule personnel OUI NON

Autre moyen de locomotion : précisez

Niveau de qualification Niveau I : Bac+4 ou 5 Niveau II : Bac+3 ou 4 Niveau III : Bac+2 : DUT, BTS... Niveau IV : Bac général, technologique ou professionnel Niveau V : CAP ou BEP Niveau VI et V bis : niveau 3e sans diplôme

Etes-vous inscrit à Pôle Emploi OUI NON

Etes-vous accompagné par un partenaire de l'emploi local (exemple Mission Locale, CIDFF, Job Sénior Conseil, Réussite Emploi...) OUI NON

Si oui lequel ?

Avez-vous une expérience dans ce secteur d'activité : OUI NON

(Vous pouvez ne pas avoir d'expérience professionnelle dans ce secteur d'activités, dans ce cas ne renseignez pas la rubrique ci-dessous).

Si OUI de combien d'années et de quelle nature

Précisez ci-dessous vos autres expériences professionnelles et/ou vos motivations

Précisez vos formations et diplômes (sur secteur et hors secteur d'activité concerné)

Vous pouvez déposez ici votre CV (extensions autorisées : PDF, docx, doc, odt (1Mo max) Types de fichiers acceptés : pdf, doc, docx, odt.

Rappel : Seul l’organisateur de la manifestation aura accès à ces documents qui ne seront ni diffusés, ni référencés sur aucun moteur de recherche.

Contact : ptitsdejemploi@besancon.fr

Vous pouvez aussi envoyer votre CV à l’adresse suivante accompagné d’une lettre de motivation en précisant l’objet de votre demande :

Réussite Emploi

12, rue Léonard de Vinci

25 000 Besançon