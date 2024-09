Projets artistiques et culturels dans les quartiers

Cultivons la culture

Maison de quartiers, associations, habitants, tous se mobilisent et insufflent un nouvel air à la culture dans les quartiers.

De Planoise à Battant et de Clairs-soleils à Saint-Claude les secteurs prioritaires de la Ville sont au cœur de nombreuses actions mises en place par les acteurs culturels bisontins :

Ateliers, projets artistiques, spectacles, occupation de l’espace public, restitutions, actions de médiation, chaque projet est unique et vise à favoriser la diversité et l’ouverture culturelle ; le tout dans une démarche collective, accessible à petits et grands.

L’objectif de la Ville de Besançon ? Proposer des projets culturels de territoire afin de garantir l’accès à la culture aux habitants de tout âge confondus.

Projets emblématiques

Proposé par des acteurs du territoire bisontin découvrez des projets emblématiques du « contrat de Ville ».

Les ateliers Juste Ici

Depuis 2013 et depuis 2018 dans le quartier de Planoise, découvrez les ateliers Juste Ici !

Des projets collectifs mis en place par l’association Juste Ici dans une optique de partage et de création. L’objectif étant de faire de l’espace public un lieu de création à destination des habitants.

Il ne s’agit plus d’être passif mais d’être actif dans la création : les habitants des quartiers deviennent acteurs de la création artistique.

Souvent en collaboration avec des artistes présents dans les quartiers ; les projets permettent aux habitants de s’approprier leur environnement dans une démarche de création.

Jetez un œil aux projets grâce aux archives de l’association Juste Ici !

Idencité

Destiné aux jeunes n’ayant jamais pratiqués la musique, l’école de musique du CAEM a initié le projet Idencité dans le quartier de Planoise.

Basé sur des rendez-vous musicaux hebdomadaires et des stages de musique, 30 élèves de 12 à 25 ans ont l’opportunité d’apprendre à faire de la musique.

A la fin de cette expérience, c’est un concert qui est organisé ! Son objectif : permettre aux élèves de se produire sur scène dans des conditions techniques professionnelles.

Des cours de musique à la scène, Idencité est un projet formateur qui apporte une ouverture musicale aux jeunes du quartier.

La block party de MOVO (je bouge mon quartier)

A travers de multiples activités l’association MOVO propose aux habitants du quartier 2 jours de découvertes culturelles et sportives.

Un événement pour créer de la rencontre, rassembler et fédérer les habitants autour d’un projet commun.

Le tout pour inspirer les jeunes bisontins autour de 2 jours riches en programmation :

– Initiations danses hip hop

– Mini tournoi de foot/basket

– DJ set et jam session

– Expositions d’artistes

– Battle de danse hip hop

– Etc.

Projets en cours

Liste des projets :