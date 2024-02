Projet Saint-Jacques : Appel à témoignages !

Vous êtes nombreux à avoir des souvenirs de l’hôpital Saint-Jacques et tout particulièrement de sa maternité.

La ville de Besançon et l’agence TER en charge de la concertation sur le projet urbain de Saint-Jacques souhaiterait récolter vos témoignages de parents, de mères, de soignant·es pour faire vivre la mémoire des lieux. En bref, vos souvenirs, vos histoires et votre vécu de ce site qui a vu naitre plusieurs générations de Bisontins.

Après le premier temps de concertation du 30 septembre, un projet mémoriel se construit avec des habitants, des anciens agents de l’hôpital, des associations mais aussi des lycéens et des étudiants. Vos contributions auront pour objectif d’alimenter ce travail participatif. Une restitution aura lieu le samedi 25 mai lors d’un événement festif.

Pour contribuer, rendez-vous avant le 25 mars sur la plateforme :

Ateliers citoyens de la Ville de Besançon

Ou par courrier à la direction Urbanisme de la Ville de Besançon en prenant soin d’indiquer « projet mémoire Saint Jacques » sur votre envoi :

Mairie de Besançon

Direction Urbanisme et grands projets urbains

« Projet mémoire Saint Jacques »

2 rue Mégevand

25034 Besançon cedex