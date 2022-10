Pour une circulation apaisée

Pointez sur la carte les lieux où vous vous sentez en difficulté : vitesse excessive, zone accidentogène…

Une ville apaisée, c’est un espace public partagé, un espace où tous les modes de déplacement cohabitent (piétons, transports en communs, vélos, voitures…) dans le respect des uns et des autres.

Aidez-nous à recenser et repérer ces lieux qui posent problème aux Bisontin·e·s, ou que vous jugez dangereux.

Utiliser le bouton « Ajouter un signalement » pour créer un nouveau point sur la carte (vous devrez créer un compte lors de votre 1ère connexion). Vous pourrez décrire le signalement et indiquer une adresse à Besançon pour le placer précisément sur la carte.

Ce diagnostic sera utile à la municipalité pour prendre des mesures globales et adaptées pour améliorer le partage des espaces publics et leur utilisation dans les déplacements de chacun et de chacune.