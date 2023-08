Pour un cheminement apaisé autour des écoles

Afin d’apaiser et de sécuriser le parcours des piétons, enfants comme adultes, sur les trottoirs et lors des traversées de la route, nous procédons depuis le début du mandat à des aménagements spécifiques aux abords des écoles pour garantir la sécurité de tous et pour rendre l’arrivée et le départ de l’école plus agréables et sereins.

Une nouvelle signalétique est en cours d’installation pour amener les voitures à ralentir*. Elle se matérialise par la pose de pastilles de couleur sur la voirie aux abords des écoles Fontaine Ecu, Fourrier, Boichard, Artois et Camus.

A l’école des Chaprais, rue Baille, une borne escamotable est installée pour permettre de bloquer la circulation aux heures d’entrée et de sortie des élèves sur des créneaux de 30 minutes environ. Ce dispositif permet de créer un espace libre devant l’école où l’accompagnement des enfants se fait en sécurité.

Le parvis de l’école Fertet a été requalifié et le carrefour à feu Velotte/Echenoz modifié pour permettre un accès sécurisé à l’école. Le fonctionnement du feu de l’école Vauthier a également été transformé et des travaux d’accessibilité ont été réalisés.

Enfin, des ralentisseurs ont été posés pour ralentir la circulation devant l’école de la Butte et celle de Rivotte.

Ces aménagements se poursuivront tout au long du mandat. Dès les vacances d’automne, les abords des écoles Pierre et Marie Curie, Jules Ferry et Bregille plateau seront sécurisés.

* en raison des fortes chaleurs et pour que tout soit opérationnel dès la rentrée des classes de septembre 2023 les agents travaillent de 4 h 00 du matin à midi.

les plans de pose des pastilles