Pour sauver la biodiversité, #JagisJePlante !

En France, l’équivalent de 2 à 3 fois Paris est artificialisé chaque année. Cette destruction de nature entraîne la disparition de nombreuses espèces privées de leurs habitats : oiseaux, papillons, hérissons, abeilles…Pour que la nature regagne le terrain qu’elle a perdu, il faut planter beaucoup et surtout partout… Si vous avez la chance de disposer d’un espace extérieur, planter chez soi est un bon début mais si ça n’est pas le cas, que cela ne vous arrête pas ! Nous pouvons agir au cœur de notre territoire de vie.

En octobre dernier, la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH) lançait la première saison de la campagne #JagisJePlante. Son ambition : rappeler au grand public qu’il est aujourd’hui vital de replanter massivement des arbres, des haies… tant pour préserver la biodiversité en péril, que pour le bien-être de tous. En effet, remettre de la nature dans nos vies a de multiples impacts positifs sur la qualité de l’air que nous respirons, la réduction des ilots de chaleur l’été, un usage moindre des pesticides, la lutte contre la sécheresse ou les inondations…

Une formation en ligne gratuite pour réveiller le planteur qui sommeille en vous !

Avec #JagisJePlante, la FNH encourage chacun et chacune à agir, insistant sur le fait qu’il n’est absolument pas nécessaire d’être un spécialiste des plantations pour se lancer. Ludique et gratuite, la formation se compose de 64 tutos vidéo à découvrir à son rythme. Alternant informations pratiques et théoriques, ainsi qu’une trentaine de fiches mémos et de documents utiles à télécharger, #JagisJeplante vous donnera toutes les clés pour savoir quoi planter, où et comment vous y prendre pour monter votre projet de A à Z.

La Ville de Besançon accompagne vos projets de plantation

Dans la continuité de son engagement en faveur de la biodiversité, la Ville de Besançon a souhaité s’associer à cette belle initiative en proposant d’accompagner les porteurs de projets de plantations sur la ville (recherche de terrains, fourniture de plants et de paillis, mise en place d’un permis de végétaliser), en lien avec les projets de végétalisation et de développement de la trame verte que porte la collectivité. Mais attention, seuls les Bisontins et Bisontines qui se seront inscrits à la formation gratuite pourront en profiter. Alors pas de temps à perdre, découvrez vite la formation #jagisJeplante en vous connectant sur jagisjeplante.fnh.org/formation/.

Tous les inscrits seront recontactés et informés des modalités de soutien apportés par la Ville.

Plus d’infos sur jagisjeplante.fnh.org